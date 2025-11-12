Tren Sarmiento: continúan las demoras y cancelaciones tras el descarrilamiento

Aunque al comienzo del miércoles el servicio funcionaba según su frecuencia habitual, minutos después las autoridades informaron que hay demoras y cancelaciones.

En la zona de Liniers continúan los trabajos de más de 40 empleados para remover los vagones que quedaron afectados por el descalce de la formación 3358 que se dirigía de Moreno a Once.

A su vez, siguen las pericias para comprobar qué fue lo que provocó el descarrilamiento que dejó al menos 20 pasajeros heridos con politraumatismos.

En este sentido, en las últimas horas trascendió el video que muestra el momento en el que los vagones traseros se desviaron de repente luego de que el mecanismo, que había sido modificado días atrás, se active solo.

Este martes una formación del Tren Sarmiento descarriló a metros de la estación del barrio porteño de Liniers con un saldo de 20 heridos.

Los heridos sufrieron politraumatismos, motivo por el que requirieron asistencia sanitaria en el lugar y se determinó su traslado a distintos hospitales de la zona, aunque ninguno se reviste gravedad.

Al menos 9 de ellos, fueron trasladados a distintos nosocomios: cuatro al Santojanni, 2 al Vélez Sársfield, dos al Álvarez y 1 al Grierson. Las otras 11 personas que sufrieron lesiones fueron atendidos en el lugar.

En el marco de la investigación, el maquinista de la formación permanece demorado en una clínica de Castelar, donde se le practicó un control de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

Asimismo, las mismas pruebas fueron realizadas a los banderilleros y también dieron negativo.

También personal de Trenes Argentinos, Bomberos de la Ciudad, SAME y un puesto comando y una unidad médica de los brigadistas participaron en el operativo.