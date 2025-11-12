Bianco solicitó una reunión con Santilli para reclamar fondos adeudados

En la misma línea, también señaló que en el encuentro pretende hablar sobre las 1.000 obras que el Gobierno Nacional abandonó en la provincia y que debería “retomar”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Carli_Bianco/status/1988565919027564819&partner=&hide_thread=false En el día de hoy solicité formalmente una reunión al Ministro @diegosantilli para reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1000 obras que dejaron abandonadas en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/N9oq8lXpoN — Carli Bianco (@Carli_Bianco) November 12, 2025

“En el día de hoy solicité formalmente una reunión al ministro Diego Santilli para reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los bonaerenses y retomar la ejecución de las 1000 obras que dejaron abandonadas en la provincia de Buenos Aires”, informó el funcionario bonaerense en sus redes sociales.

Junto a esa publicación, adjuntó la imagen de la solicitud de audiencia presentada ante el titular del Ministerio del Interior donde explicita mantener una reunión con el fin de tratar “temas vinculados a las deudas pendientes del Estado Nacional con la provincia de Buenos Aires” y sobre “la situación de las obras que permanecen paralizadas” en el territorio.

“Estos asuntos resultan centrarles para el desarrollo y el bienestar de las y los bonaerenses, por lo cual consideramos indispensable poder mantener un intercambio directo que permita analizar su estado actual y conocer con precisión las perspectivas de resolución”, concluyó Bianco en el documento.

Santilli tiene como tarea fundamental llegar a acuerdos con gobernadores, pero continúa con los lineamientos trazados por el presidente, Javier Milei, de sólo tener reuniones con los que consideran aliados. En ese marco, ya hubo encuentros con los mandatarios con Martín Llaryora (Córdoba), Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), entre otros tantos.

“El gobernador Kicillof es parte del problema, no es parte de la solución”, sostuvo Milei días atrás en una entrevista televisiva. Pese a que había convocado al diálogo a los caciques provinciales, el Jefe de Estado descartó así cualquier apertura institucional entre la provincia y la administración central.

En ese sentido, Axel Kicillof aseguró que “el Presidente convocó a muchos gobernadores para negociar las deudas de la Nación a cambio de que apoyen leyes espantosas”. En esa línea, lanzó: “Tengo una hipótesis de por qué no fui invitado: Milei sabe que este gobernador de la provincia de Buenos Aires no va a acompañar ninguna ley que vaya en contra de los derechos de nuestro pueblo”.