Alberto Fernández encabezó el homenaje a Antonio Cafiero

"Yo no quiero ni la valentía de los prepotentes ni el coraje de los mercenarios. No quiero ser eso. Quiero seguir dialogando y construyendo”, expresó Fernández en el homenaje a Antonio Cafiero organizado por el Partido Justicialista, que comenzó pasadas las 18 en el ND Teatro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En ese sentido, el mandatario recordó: “Nosotros nos pusimos de pie en un momento donde la humanidad vivía la peor tragedia. Enfrentamos la pandemia, trajimos las vacunas que los argentinos necesitaban. Levantamos hospitales, salvamos muchas vidas y lamento cada vida que se perdió. Mientras fuimos capaces de resolver el problema de la deuda con el FMI. Y cuidamos el federalismo. Seguimos ampliando derechos”.

"No dije que yo pude, porque Antonio me enseñó que la política es un hecho colectivo. Esto lo hicimos con Cristina (Fernández de Kirchner), con Sergio (Massa) y cada uno de los argentinos. Estar unidos hace todo más fácil”, señaló.

El Presidente aseguró que “nadie quiere acuerdos de cúpulas, todos sabemos que el deber de un peronista es escuchar el voto de la gente”, y agregó: “Romper no es una buena salida, irse menos. La solución es enfrentar los debates sin miedo, escuchar a la gente sin miedo y estar unidos, porque quebrados solo podemos perder”.

Además, aseguró que “lo que pasó con Cristina no puede pasar nunca más en Argentina”, respecto al atentado que sufrió la Vicepresidenta el 1º de septiembre en la calle frente a su domicilio, e indicó que “no es posible que la violencia vuelva a instalarse entre nosotros. No es posible que el discurso se radicalice de tal modo que sólo sea posible hacer política descalificando al que está en frente. Eso nunca lo hicimos los peronistas ni lo vamos a hacer”, expresó Fernández.

En esa línea, llamó a “cuidar” al Estado de Derecho, “aunque ya es algo vetusto”.

631fc4157c977_900.jpg Fuertes presencias en el homenaje a Antonio Cafiero.

"Hay que pasar al Estado de justicia, que respeta las leyes. Pero leyes igualitarias en materia política, social y económica”, marcó y añadió: “Hoy recordamos a Antonio (Cafiero) porque cumpliría 100 años pero deberíamos recordarlo todos los días”.

Fernández recordó que Antonio Cafiero pidió con un memorándum al expresidente Juan Domingo Perón “no alinearse con el FMI”, porque “nos iba a restar soberanía. Perón le hizo caso”.

Finalmente, convocó “a todos los argentinos y argentinas en memoria de un gran demócrata que salvó la democracia junto a (el expresidente) Raúl Alfonsín cuando los militares se pintaban la cara. Una vez más vamos a poner de pie a la Argentina, vayamos con la alegría de cada marcha peronista”, completó.

En el acto estuvieron presentes la familia de Cafiero, dirigentes políticos y diferentes personalidades del país, como los ministros Juan Manzur, Santiago Cafiero, Jorge Taiana, Juan Zabaleta, además de legisladores, gobernadores, intendentes y dirigentes sindicales.