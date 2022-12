Alberto Fernández estrenará un nuevo avion presidencial

Alberto Fernández estrenará un nuevo avión presidencial. No es cero kilómetro, ya que fue fabricado en el año 2000, pero es más nuevo que el Tango 01.

En enero, Alberto Fernández estrenará un nuevo avión presidencial. No es cero kilómetro, ya que fue fabricado en el año 2000, pero es más nuevo que el Tango 01 que es modelo 1992. Cual auto usado que se entrega en una concesionaria, el avión que en su momento compró Carlos Menem fue tomado en parte de pago por un valor de u$s 3 millones y será entregado para saldar el nuevo avión que costará u$s 25 millones. Los u$s 22 millones restantes se pagarán con un préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y con un ampliación presupuestaria.