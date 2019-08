En una picante entrevista con el periodista Luis Majul para La Cornisa, el candidato presidencial del Frente de Todos insistió con los cuestionamientos a la gestión de su rival en materia económica, al tiempo que aseguró que "lo único que generó Macri fueron pobres".

"Los empresarios vieron el resultado de las PASO"

Fernández puntualizó además que empresarios como el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, hablan con él porque "vieron el resultado" de las PASO, en las que le sacó 15 puntos de diferencia al presidente Mauricio Macri, a la vez que pidió un acuerdo entre "empresarios, sindicatos y Estado" para el próximo Gobierno.

"Para parar las expectativas hay que hacer un acuerdo para parar la pelota, lo que significa bajar esta locura y mirar dónde cada uno está parado", evaluó Fernández.

Para eso, el postulante justicialista señaló que "hace falta poder político para que empresarios, sindicatos y Estado puedan trabajar en ordenar la locura que hoy es la economía. Tenemos que desactivar el desorden que Macri produjo para poder bajar la inflación", añadió.

Alberto Fernández con Majul:

En declaraciones al canal América TV, Fernández remarcó que los empresarios hablan con él porque "vieron el resultado" de las PASO y descartó que se trate de reuniones "pedidas" por el Frente de Todos.

Al respecto, consideró que "está muy bien lo que hizo Galperin" de ir a verlo a sus oficinas de San Telmo, pese a haber apoyado públicamente a Macri en la campaña hacia las PASO.

Para Fernández, el CEO de Mercado Libre "vive en Argentina y necesita tener certezas de cómo va a ser la Argentina, y tiene que hablar eso con el que posiblemente sea presidente".

En esa línea, el postulante planteó que "los inversores tienen mucho más miedo de que Macri siga en estos términos" con la actual situación económica.

Sobre ese punto, Fernández advirtió que "si no desactivamos una tasa de interés del 75 por ciento, es muy difícil que la inflación ceda".

VIDEO: la entrevista completa

Tras señalar que la gestión de Macri "lo único que generó fueron pobres, cuatro millones y medio de pobres", Fernández expresó la necesidad de elaborar un "plan que estabilice la economía y garantice el desarrollo y el crecimiento".

Además, alertó que la gestión de Cambiemos recibió "un país con 23 puntos de inflación y la llevaron a 55".

Fernández, además, afirmó que en caso de asumir va a “desdolarizar las tarifas", porque “no es posible que haya un sector de la economía tan importante como la energía dolarizada en un país que produce y consume en pesos”.

“En estos últimos años las empresas de servicios tuvieron unas ganancias impresionantes, dolarizaron las tarifas. Nadie en la historia dejo sin luz a todo el país”. "Macri benefició a sus amigos con los aumentos", sentenció.

Por último se refirió a la fórmula que comparte junto a Cristina Kirchner, al afirmar que “la candidata no es Cristina”.

“Si cristina fuera candidata tal vez sería otra la mirada. A Cristina la aceptó la mitad de los argentinos. Cristina no va a tener un papel decorativo, va a tener papel de vicepresidenta. No quiero que me comparen con nadie”, afirmó.