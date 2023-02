Alberto Fernández: "No se olviden de la Argentina que nos dejaron"

El presidente Alberto Fernández encabezó el acto de inauguración de la Estación Transformadora Los Nogales, en Tafí Viejo, provincia de Tucumán.

El presidente Alberto Fernández pidió este martes que no se olviden de la pobreza a la que sumergieron a millones de argentinos ni de los US$ 25 mil millones con los que nos endeudaron durante el Gobierno de Mauricio Macri y reiteró que, aún luego de ese escenario, "tras la pandemia reconstruimos la salud que no existía"