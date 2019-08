Alberto Fernández: "Nosotros necesitamos que la grieta se termine"

El candidato a presidente agregó que "no se puede vivir en una sociedad de los unos contra los otros, es imposible”. Por otro lado, el ex jefe de Gabinete señaló que siempre "reivindicó el diálogo" En este sentido, el ex jefe de Gabinete señaló que él siempre ha "reivindicado el diálogo" y explicó que busca ser “el candidato de los argentinos”.

ADEMÁS

Habló Durán Barba y pidió al gobierno "aceptar lo que ocurrió"

“El espacio es más que el peronismo. Yo diría que somos el frente del encuentro, del reencuentro, de los que alguna vez estuvimos juntos y alguna vez nos distanciamos y supimos superar la grieta”, agregó en una entrevista con el diario Clarín.

Por otro lado, al ser consultado sobre cómo se califica, Alberto Fernández sostuvo que se cree como "un dirigente kirchnerista", al recordar que él fundó ese movimiento junto al entonces presidente Néstor Kirchner.

Por otra parte, el aspirante a la Casa Rosada ratificó que “la gran base de sostén” de sus votos son de su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, quien “es muy valorada por un número importante de argentinos”.

Además, insistió en que va “a ayudar” al presidente Mauricio Macri “para que concluya su mandato y para que la economía argentina se estabilice”, pero consideró que en su Gobierno se “han cometido muchos errores”.

“Quiero convencer a más argentinos. Tengo ganas de que muchos argentinos más me acompañen. Porque estoy decidido a reconstruir el país con todos, sin nadie afuera”, remarcó.