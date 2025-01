Alberto Fernández pidió el "regreso inmediato" de su hijo con Fabiola Yáñez

La custodia de la Policía Federal, pagada en su totalidad por el Estado argentino con el dinero de los contribuyentes, volvió a generar polémica luego de la comida de Fin de Año de Yáñez en un restaurante madrileño que costaba 250 euros por persona.

"Los impuestos de los ciudadanos son para mejorar la vida de la población. No para privilegios de quienes no llevaron con austeridad la investidura", indicó Milei, considerando un "sinsentido" que exmujer de Fernández mantuviera custodia oficial.

Fernández le dio la razón y decidió aprovechar la iniciativa del presidente para hacerse con la tenencia de su hijo menor, al afirmar que, si bien su expareja no necesita custodia, el pequeño Francisco sí se expone al riesgo en tal caso, por lo que es preciso su regreso inmediato a Argentina.

Fabiola Yáñez "sin iresgo alguno"

"Entiendo que Fabiola Yáñez, además de haber impulsado una falsa denuncia [por violencia de género, que Fernández niega], desarrolla su vida sin riesgo alguno. Si sintiera temor alguno, no se expondría a lugares públicos como lo hace. En esos términos, no se entiende la necesidad de la custodia", indicó el expresidente en un escrito presentado ante un juzgado, .

En cambio, su hijo "de tan solo 2 años, sí está en riesgo, lejos de su centro de vida, de su familia y al cuidado de quién sabe Dios", razonó en el mismo documento, insistiendo en que "la seguridad de Francisco sí debe ser preservada".

"Es claro que su familia no está allí y que su madre no cuida de él como debería. Dejarlo en manos de terceros la noche de fin de año (entiendo que lo mismo hizo en la Nochebuena cuando me impidió saludarlo) es prueba suficiente para demostrar que en ella prevalece atender sus deseos antes que atender a su hijo", sostuvo.

"Francisco, nuestro hijo, no estaba en la cena. No sé dónde estaba esa noche, ni quién lo cuidaba mientras su madre festejaba bebiendo alcohol y disfrutando buenos platos. Nuestro hijo no pudo celebrar las festividades junto a su padre por el deseo unilateral y arbitrario de su madre", concluyó Fernández, quien además denunció "excesivos gastos en tarjetas de crédito" de parte de Yáñez "a pesar de tener una robusta cuota alimentaria fijada por la Justicia de Familia".

Según el exmandatario, "la decisión de retirar la custodia, lejos de constituir un acto administrativo aislado, pone en peligro la integridad física y emocional del menor, que no tiene capacidad de autodefensa frente a posibles amenazas o situaciones de vulnerabilidad propias de su entorno familiar y mediático". Asimismo, "no se encontraría garantizada la protección del menor en el extranjero, exacerbado por la exposición mediática de la imputada, que ha generado un alto nivel de escrutinio público y mediático sobre la familia", indicó Fernández en otra parte de la solicitud.