Javier Milei le pidió a la Justicia que retire la custodia de Fabiola Yañez en España

"Le pedí a la ministra de Seguridad, @PatoBullrich, que eleve un informe a la justicia sobre el sin sentido de mantener una custodia a la ex primera dama y ex pareja del ex presidente", sostuvo Milei en su cuenta de X.

Y agregó: "Seguro que la Justicia evaluará este pedido positivamente. Los impuestos de los ciudadanos son para mejorar la vida de la población. No para privilegios de quienes no llevaron con austeridad la investidura".

Minutos después de la publicación de Milei, Patricia Bullrich respondió: "Presidente: ya hago el informe de manera inmediata y se lo elevo a la Justicia".

Por su parte, la diputada de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, había presentado este miércoles un proyecto para quitarle la custodia a la ex primera dama Fabiola Yañez. Fue luego de que se difundiera una imagen de Yañez cenando en un restaurante de lujo de Madrid, España. Pagano difundió la iniciativa en su cuenta de X.

"Sobre el caso de Fabiola Yáñez y el beneficio de estar custodiada con el bolsillo de todos los argentinos en España mientras mantenía una cita amorosa, decidí presentar un proyecto de ley para eliminar las custodias en el exterior de ex mandatarios". Con la acción, Pagano aspira a "optimizar el gasto público y fortalecer la estructura de seguridad presidencial", escribió.

A su vez, también limita el tiempo que duran las custodias al llevarlo a 12 años y deja fuera a los familiares directos del Presidente, pero solo en el territorio argentino. Al respecto, Pagano dijo: "Al establecer límites claros y razonables en la asignación de custodias, se busca alcanzar un equilibrio adecuado entre las necesidades de protección y los principios de equidad y sostenibilidad en el gasto público".

Polémica: Fabiola Yañez pasó Año Nuevo con su nueva pareja en un lujoso restaurante de Madrid

La ex primera dama Fabiola Yañez fue vista celebrando la llegada del año 2025 en La Única Madrid, un lujoso restaurante en la capital española, acompañada de su nueva pareja. Las imágenes difundidas por medios especializados, muestran a Yañez sonriente y disfrutando de la velada, confirmando así los rumores sobre su nuevo romance.

La presencia de Yañez en el exclusivo establecimiento no pasó desapercibida, no solo por su nueva relación sentimental, sino también por la polémica que rodea el costo de su custodia en el extranjero. Según trascendió, el Estado argentino habría destinado alrededor de 480 mil dólares desde diciembre de 2023.

La periodista de radio Rivadavia Guadalupe Vázquez compartió el video y expresó su repudio a través de su cuenta de redes sociales: "Es obsceno que esta señorita siga demandando dineros públicos en moneda extranjera para una protección en España que claramente no necesita".

Además, resaltó la desigualdad en el acceso a protección por parte de otras mujeres argentinas en situaciones de riesgo. En otro mensaje, Vázquez agregó: "Mientras muchas mujeres en Argentina piden ayuda y son ignoradas, acá tenemos un ejemplo de despilfarro inadmisible".

También afirmó: "No hay justificación para que el Estado siga costeando un estilo de vida de lujo en el exterior".

El romance de Yañez con su nueva pareja comenzó a ser un rumor desde hace algunos meses, aunque no había confirmaciones oficiales hasta la aparición de estas imágenes.