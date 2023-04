Alberto Fernández presentó el plan Reconstruir Salud

En la presentación, en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, participaron también gobernadores junto a las y los ministros de salud de todo el país.

"Buscamos que la salud llegue a todos los argentinos por igual en cualquier rincón de la patria", expresó el mandatario.

Fernández llamó a preguntarse en "qué lugar pone a la salud la política argentina" y afirmó que no se puede "confiar" que "alguien desde el sector privado venga a hacer lo que el Estado debe hacer".

https://twitter.com/CasaRosada/status/1645439713522614273 EN VIVO | El presidente Alberto Fernández (@alferdez) presenta, junto a la ministra de Salud, @carlavizzotti, el plan Reconstruir Salud, en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada. https://t.co/o1SBsmJsyd — Casa Rosada (@CasaRosada) April 10, 2023

Fernández hizo este llamado en tiempos en que -sostuvo- "vuelve a oírse una prédica que dice que el Estado no está para estas cosas y que, para eso, está el sector privado".

"Es bueno recordar que, cuando nosotros llegamos al Gobierno no había Ministerio de Salud, porque en pos del ahorro fiscal quitaron prioridad a algunas cosas como la salud de los argentinos", destacó.

Asimismo resaltó que "el problema no es solo atender a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hay mucha gente, sino a todos los argentinos y que puedan acceder al servicio de salud como corresponde".

Plan Reconstruir Salud

Con una concepción federal, el Plan busca brindar herramientas concretas a todas las jurisdicciones para potenciar y fortalecer la respuesta del sistema de salud con equipamiento de calidad, ampliando el acceso a la salud de toda la población y generando una mayor equidad.

Del monto total, 35.546 millones de pesos se destinan a equipamiento sanitario y vehículos, otros 9.287 millones a infraestructura sanitaria.

A través de la Red Federal de Bioimágenes se incorpora equipamiento de calidad junto con sistemas de digitalización, que permitan compartir estas imágenes con profesionales y/o especialistas que no puedan acceder a una consulta presencial con el paciente, optimizando tiempos, costos y la calidad de atención.

La entrega de equipamiento incluye 21 resonadores, 29 tomógrafos, 20 angiógrafos, 103 ecógrafos Doppler Color institucional para exámenes cardiovasculares, además de 10.000 PC All in One y 700 Notebooks.

Los móviles sanitarios, destinadas a las jurisdicciones de acuerdo a sus necesidades específicas, son 344 ambulancias de las cuales 189 son de traslado, 61 de urgencia y 94 vehículos 4x4.

La ampliación de la infraestructura sanitaria consiste en la construcción de 26 depósitos provinciales de vacunas, equipados con cámaras frigorífica y la puesta en marcha de 32 nodos de Cuidado en Red.