El aumento de las dietas del Senado fue impulsado por Juan Carlos Romero

En efecto, el proyecto de resolución que propone la suba salarial de los legisladores lleva la firma de Romero, quien, además -sostienen las fuentes parlamentarias- fue el impulsor de la medida.

Los voceros consultados indicaron que el salteño no solo redactó el proyecto, sino también que fue quien motorizó la reunión previa del miércoles durante la que se pidió incorporar el tema y se acordó su tratamiento sobre tablas.

Romero logró la firma de un libertario (que necesitaba el aumento)

Además, de firmar el proyecto de resolución, Romero obtuvo el acompañamiento del jefe del bloque kirchnerista, José Mayans: del peronista Carlos Espínola, y del senador de La Libertad Avanza, Bruno Olivera Lucero, entre otros.

Según indican las fuentes parlamentarias, con esa aval "multipartidario", el veterano legislador fue quien presentó la iniciativa en el recinto.

“Obra en secretaría el proyecto de resolución firmado por varios senadores y que está también en las bancas de cada uno para que sea puesto en consideración”, dijo Romero al solicitar la palabra, dando inicio a lo que se había fijado en la reunión reservada del miércoles, y sin especificar qué se iba a votar. Nadie le pidió aclaraciones.

Villarruel requirió que se votara “a mano alzada”, porque al ser un trámite no habitual, se necesitaba el voto de los dos tercios de los presentes. Casi todos los senadores que estaban en el recinto levantaron sus manos. El trámite duró exactamente 1 minuto y 52 segundos.

WhatsApp Video 2024-04-19 at 13.14.11.mp4

Un aumento que ni Hugo Moyano les habría podido conseguir

Gracias al "delegado" Romero, cada senador pasará a cobrar por mes mas 4 millones de pesos en neto. Pero cada dieta representa 2.500 módulos, equivalente a algo más de $1802, sumado a un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y otros 500 por desarraigo. De esa manera, el bruto sería un poco más de 6 millones de pesos.

Conocida la noticia, el presidente Javier Milei manifestó su descontento con la suba de sueldos decidida en el Senado, "Así se mueve la casta, los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La LIBERTAD AVANZA... El 2025 será paliza histórica...", expresó el mandatario a través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter). Obviamente, no mencionó al senador Bruno Olivera Lucera y a los otros 6 que no se opusieron.

Victoria Villarruel: yo no fui

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel negó que tuviera responsabilidad en la aprobación también a través de su cuenta en X. “Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque NO soy senadora”, posteó Villarruel en redes sociales. Y completó: “Lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y NO tengo herramienta alguna para frenarlo”.