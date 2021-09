Alberto Fernández puso en funciones a los nuevos ministros

"Quiero cumplir con mi palabra de entender por qué la gente votó como votó", señaló el primer mandatario antes de tomar los juramentos, al tiempo que aseguró que "nunca los debates me han preocupado" sino por el contrario no comparte la existencia de "un movimiento político que no discute".

Fernández indicó que "lo que se viene tiene que ver con decisiones que vamos a tomar a partir de ahora y que tienen por objeto dar respuesta a una parte del electorado argentino que evidentemente la pandemia lo ha afectado", además de reirerar su convicción de que "hay dos modelos de país en pugna".

Además, sostuvo que los cambios "siempre tienen un sentido único, encaminarse a un proyecto mejor" y agregó: "Tienen por objeto dar respuesta a una parte del electorado argentino al que la pandemia lo ha afectado y que el crecimiento económico que efectivamente ocurre no ha llegado a ellos con la velocidad que hemos querido que llegue".

Respecto de los nuevos nombres del Gabinete, el jefe de Estado les agradeció y destacó: "A algunos los conozco, los busque entre aquellos que trabajaron con nosotros durante el gobierno de Néstor Kirchner, como a (Julián) Domínguez, a Aníbal (Fernández)".

Con 25 minutos de demora respecto del horario de convocatoria de las 16, el acto por el que se formalizó la designación de los nuevos funcionarios tuvo logar en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada y, además de Juan Manzur, juraron los ministros de Seguridad, Aníbal Fernández; Relaciones Exteriores y Culto, Santiago Cafiero (reemplazado por Manzur en la Jefatura de Gabinete); Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; Educación, Jaime Perzyck; y Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus.

casa rosada (1).png Alberto Fernández y Juan Manzur, con resto del Gabinete.

Asimismo, el nuevo secretario de Comunicación y Prensa es Juan Ross, en reemplazo de Juan Pablo Biondi, quien el viernes presentó su renuncia "indeclinable" luego de ser cuestionado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en una carta difundida por redes sociales.

Además de Cafiero, que permanece en el Gobierno en otro rol, los funcionarios desplazados son Sabina Frederic (Seguridad), Felipe Solá (Cancillería), Luis Basterra (Agricultura), Nicolás Trotta (Educación) y Roberto Salvarezza (Ciencia).

Con nuevas figuras en el organigrama ministerial, el Gobierno tiene previsto para la etapa pospandemia profundizar políticas de incentivo a la producción económica y el empleo, con el propósito de mejorar su desempeño electoral el 14 de noviembre, luego de la derrota sufrida en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

E_wMvbNUYAAzDjD.jpg Alberto Fernández tomo juramento a los nuevos ministros.

El encuentro con gobernadores que tuvo lugar este sábado el La Rioja sirvió para reafirmar el compromiso de los mandatarios del Frente de Todos (FdT) en "corregir rápido todo lo que haya que corregir" para "darle respuestas" inmediatas a los sectores más golpeados, tanto por la crisis económica del anterior Gobierno de Cambiemos, como por el impacto de la pandemia de coronavirus.

Los gobernadores coincidieron en que en noviembre "se gana con más peronismo y con un shock de consumo para darle respuestas a los que menos tienen", se informó oficialmente.