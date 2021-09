Aníbal Fernández dijo que se olvidó la frase "sensación de inseguridad"

El funcionario nacional, que asumirá a las 16 en su nuevo rol dentro del Gabinete, fue consultado acerca de aquella polémica frase que dijo hace 15 años atrás cuando se refirió a la "sensación de inseguridad” cuando era ministro del Interior de Néstor Kirchner y chicaneó a los cronistas: "No, no, no. Ni me acuerdo qué cené y vos querés que me acuerde lo que dije hace diez años..."

Tras el encuentro son Frederic bromeó con que la primera medida que tomaría en su nuevo cargo será "Un cafecito" y anticipó que tiene previsto reunirse con sus pares de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro así como con el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, para coordinar políticas comunes de trabajo.

También adelantó que tiene en vista juntarse con Marcelo Saín, ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe y con el gobernador de esa provincia, Omar Perotti con el foco puesto en el manejo de la delincuencia y la lucha contra el narcotráfico.

"Voy a hablar con todos, y con la Ciudad se van a cumplir los pactos", aseguró Aníbal Fernández, actual interventor en Yacimientos Carboníferos Fiscales.

Berni destacó el compromiso de Aníbal

Sergio Berni, Ministro de Seguridad bonaerense brindó una conferencia de prensa sobre un cargamento de drogas que decomisó la provincia y aprovechó la ocasión para opinar sobre las modificaciones en los Gabinetes del Gobierno nacional y provincial.

Al ser consultado sobre la salida de Frederic, con quien tuvo diferencias en público y privado, el funcionario expresó: "Yo miro para adelante. Lo importante es que tenemos un ministro nuevo, con quien ya compartí gestión, que nadie puede discutir su capacidad de trabajo, compromiso".

"Estoy deseoso de que asuma para articular diferentes problemáticas en material policial", dijo y aseguró que "tenemos un desafío con el doctor Fernández, sé del conocimiento que tiene, de la vocación, conocimiento amplio del ejercicio del mando en las diferentes fuerzas".