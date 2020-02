"El plan Argentina contra el Hambre es un plan de los argentinos y todos tenemos que involucrarnos y cada uno aportando lo que pueda", resaltó el primer mandatario.

En declaraciones al programa "Tarde pero temprano", que conduce Oscar González Oro por Radio Rivadavia, Fernández expresó: "Cómo se puede estar en paz si estás comiendo diariamente y hay 16 millones que comen a duras penas. Si en el Siglo XXI tenemos en Salta chicos que toman aguan contaminada, y después se mueren, debe avergonzarnos".

ADEMÁS:

Presos políticos:

En medio de las diferencias por los "presos políticos", el presidente Alberto Fernández aseguró esta tarde que "detesta el discurso único" dentro de un gobierno, pero aclaró que en el suyo "el que decide soy yo".

"Yo detesto el discurso único. La verdad que no tengo ninguna diferencia con ningún ministro mío", resaltó el mandatario nacional.

Inflación:

En otro pasaje de la entrevista, Fernández consideró que el dato de inflación correspondiente a enero será "auspicioso, pero no suficiente", mientras aseguró que su Gobierno tiene un plan económico. "Tenemos un plan. Es más, tenemos dos", afirmó.

Economía:

En cuanto al rumbo económico que esta llevando su gobierno en relación a la deuda externa, el presidente sostuvo "Es importantísimo que todo lo que tenga que ver con la deuda pase por el Congreso". 'Hemos tenido un buen resultado del bono dual", destacó.

"Tenemos un problema muy serio: la Argentina no tiene dólares. Los bonos en pesos los estamos pagando todos". Asimismo disparó contra Macri: "La deuda que tomó es gobierno anterior fue muy alta y a muy corto plazo, ese es el problema".

ADEMÁS:

Aborto:

Por último, el jefe de Estado aseguró que el Poder Ejecutivo impulsará la legalización del aborto, pero eso "no implica que se vuelva obligatorio", al tiempo que reiteró que no habló del tema con Francisco.

"Respeto absolutamente la posición del Papa y de la Iglesia, pero no hablé con él la cuestión del aborto. Cuando dos personas tienen una diferencia y un punto en común, yo prefiero hablar sobre los puntos en común", remarcó el primer mandatario.

Además, sostuvo que "el tema de legalizar el aborto y terminar con el aborto clandestino no quiere decir que el aborto se vuelva obligatorio. Es absolutamente legítimo y respetable que haya mujeres que no quieren abortar y no hay ningún problema".