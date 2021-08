Alberto Fernández se refirió al rumor que dice que Fabiola Yañez está embarazada

Sobre el cierre de la entrevista que le realizaron en Radio 10, el mandatario fue sorprendido por el periodista Pablo Duggan quien le dijo: "Yo fui papá hace dos meses. Estoy feliz. Ser papá a esta edad es una cosa maravillosa, pero a veces no se duerme. Si usted quiere la contesta, si no, no. La pregunta es: ¿Usted está preparado?". Ante la consulta Alberto chicaneó con una broma: "Para dormir estoy preparado porque hace dos años que no duermo, te aclaro, si es esa la pregunta".

"Hoy me desperté, eran las 6 de la mañana, escuché lo que estaban anunciando y le escribí al "Gato" (en referencia al periodista Gustavo Sylvestre, también presente en la charla). '¿Están en el Centro Cultural? Por ahí paso', le dije. Fijate la hora, no hace falta que alguien más llegue a la casa para que no duerma", añadió Fernández.

Duggan fue por más y le repreguntó: "¿Pero va a haber novedades por ahí?", a lo que el presidente se limitó a contestar: "No sabemos, esperemos, esperemos...".

Más adelante, Alberto retomo el tema y felicitó al periodista por su flamante paternidad y le respondió que esperaba felicitarlo próximamente también. "Bueno, muchas gracias", le devolvió el presidente a modo de guiño.

Todo indicaría que Yañez estaría aguardando que su cumplan los primeros tres meses para confirmar de manera oficial que está embarazada. No obstante, el periodista de espectáculos Luis Ventura adelantó -según a información a la que accedió- que el embarazo sería múltiple.

"La información que está dando vueltas hace 10 días y que conocemos todos los que estamos acá es que ella está embarazada. Ella hace mucho tiempo que está soñando con esta situación y finalmente lo logró, pero lo que pocos saben es que ese embarazo es de mellizos", soltó Ventura hace pocas horas en Intratables.