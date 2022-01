Alberto Fernández: "Sufríamos un problema y ahora tenemos una solución"

"Con este acuerdo podemos ordenar el presente y construir el futuro", afirmó el mandatario y sostuvo que "en comparación con otros anteriores que la Argentina firmó, este acuerdo no contempla restricciones que postergue nuestro desarrollo".

"No restringe, no limita, no condiciona los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en 2020", adelantó Fernández y dijo que "no nos obliga a una reforma laboral, promueve nuestra inversión en obra pública y no nos impone llegar a un déficit cero".

"No impacta en los servicios públicos, no relega el gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología", indicó. Fernández dijo que "además vamos a poder acceder a nuevos financiamientos precisamente porque este acuerdo existe".

"Este entendimiento prevé sostener la recuperación económica ya iniciada, prevé que no habrá caída del gasto real, y sí un aumento en la inversión de la obra pública del gobierno nacional", aseguró.

"Sin el acuerdo, las posibilidades comerciales, económicas y de financiación que nuestra Nación necesita, estarían seriamente limitadas", subrayó a la vez que añadió que "este acuerdo no nos condiciona".

"Podremos actuar ejerciendo nuestra soberanía y llevar adelante nuestras políticas de crecimiento, desarrollo y justicia social. Es un acuerdo basado en la confianza del mundo en nuestras capacidades", dijo el presidente.

El mandatario enfatizó que "tenemos que crecer para poder pagar, de otro modo, no era posible; de otro modo tampoco será posible".

"Teníamos una deuda impagable que nos dejaba sin presente ni futuro, y ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir crecer y cumplir con nuestras obligaciones a través de nuestro crecimiento", dijo.

Para el cierre, Fernández dijo: "Tengo fe en la Argentina, yo tengo fe en la Argentina. Sé que somos capaces de levantarnos y salir adelante; confío en el dinamismo de nuestras empresas, en la fortaleza de nuestra industria, en el compromiso de quienes trabajan, en la valía de nuestras científicas y científicos, en el talento de nuestros emprendedores, en la enorme capacidad de nuestras PYMES, y en los sueños de nuestros jóvenes".

"Creo en la Argentina -agregó-, debemos crecer y honrar nuestras obligaciones al mismo tiempo que hacemos una Argentina más justa, con más desarrollo, con mejor infraestructura".

"Seguiremos también la senda de ordenar las cuentas públicas, sin condiciones a nuestras políticas de justicia social", repitió, y adelantó que elevará el acuerdo al Congreso de la Nación para su consideración.

"Necesitamos que lo apoyen, y apelo así al compromiso nacional de todos y de todas. Hay futuro, porque estamos afianzando este presente; la historia juzgará quién hizo qué, quién creó el problema y quién lo resolvió; los invito a mirar hacia adelante sin olvidar el pasado", deslizó en un claro mensaje a la gestión de su predecesor, Mauricio Macri.

"Había un problema, gravísimo, urgente y ahora tenemos una solución razonable", finalizó el presidente de la Nación.