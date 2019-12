En conferencia de prensa, el presidente electo se refirió al discurso de Mauricio Macri y que ya están en diálogo con el Fondo Monetario Internacional, entre otros temas.

Las frases de Fernández:

• "Tengo una enorme confianza en todos y cada uno de ellos. Vamos a enfrentar un enorme desafío, recibir un país con 40% de pobreza".

• "Tenemos que socorrer a quienes han caído en la pobreza con, como decía Alfonsín, con la ética de la solidaridad, que no debe perderse nunca".

• "Nos dejan una situación económica penosa y haremos el esfuerzo, pero vamos a necesitar el esfuerzo de todos”".

• "En los primeros días después de asumir nos estaríamos ocupando de los jubilados, los salarios más bajos, los empleados públicos y los marginados por esta política".

Alberto Fernández presentó su Gabinete

• “Con el FMI ya estamos trabajando, estamos ocupados del tema, que los argentinos se queden tranquilos”.

• “El discurso de Macri no tiene nada que ver con lo que veo, prefiero no opinar. Parece que la gente no le creyó mucho a Macri”.

• “El país inexplicablemente empezó a tomar deuda”.

• “Rescato que hemos llevado adelante el proceso de transición”.

• "Hemos hablado las veces que hicieron falta con el Presidente y los equipos que tuvieron que reunirse para buscar datos, pudieron hacerlo.

• "Hay cosas que hay que hacerlas silenciosamente para no alternar a nadie y lo pudimos hacer sin sobresaltos".