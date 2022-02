"Hace 72 años nacía el hombre que nos devolvió la esperanza. Vive en el pueblo. Vive en mi corazón. #NéstorCumple", escribió el presidente.

"Muchos de nosotros de nosotros deambulamos tratando de buscar dónde estaba el lugar en el peronismo. Y, de repente, a mí me apareció con Néstor. Fue definitivamente un encuentro mágico, no tengo otra explicación", relata en off Fernández.

https://twitter.com/alferdez/status/1497213463277584390 Hace 72 años nacía el hombre que nos devolvió la esperanza.



Vive en el pueblo.

Vive en mi corazón.#NéstorCumple pic.twitter.com/c3XdWRDz05 — Alberto Fernández (@alferdez) February 25, 2022

"Lo que yo sentí es que 'éste es el tipo', el que tanto tiempo estaba buscando", añadió en el sentido recuerdo.

Este viernes 25 de febrero, se conmemora un nuevo aniversario del nacimiento del ex presidente, que hoy cumpliría 72 años.

Néstor Kirchner fue gobernador de Santa Cruz entre 1991 y 2003, y presidente de la Nación entre 2003 y 2007. Falleció el 27 de octubre de 2010, a los 60 años. Al momento de su muerte, ocupaba una banca como diputado de la Nación por el Frente Justicialista para la Victoria.

Alberto Fernández y Néstor Kirchner se conocieron en 1998, el actual presidente fue uno de los gestores de la candidatura de Kirchner para las elecciones de 2003.