Para el ministro de Educación, "algunos gremios docentes abandonaron la lógica gremial para pasar a tener una lógica política"

Alejandro Finocchiaro hoy afirmó que “la oferta a los docentes es muy buena” y que no ve motivos para no empezar el ciclo lectivo 2019. El Ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación hizo estas declaraciones en el programa conducido por Mauro Viale en A24, y aseguró que tanto los gremios docentes como el gobierno “estamos de acuerdo en que también hay que discutir 2018, pero si acordamos el salario 2019 no veo motivos para no empezar las clases”.