Admiten que es entendible el reclamo de los docentes

El ministro de Educación provincial, Gabriel Sánchez Zinny, sostuvo: “Los líderes gremiales hablaban de 2018; les parecía importante conversarlo. A nosotros nos parece bien y vamos a analizar algunos de los números que nos dejaron, aunque nosotros tenemos algunos números que no coinciden con los de ellos”.

En declaraciones a radio Milenium, indicó: “Les propusimos tener una mesa técnica para charlar sobre 2018, enfocados en que empiecen las clases el seis de marzo y que este año respetemos el calendario escolar en la Provincia de Buenos Aires”.

Según señaló Sánchez Zinny, la infraestructura es un tema central en la política educativa de la gobernadora dado que “durante muchos años no se hicieron muchas cosas y eso hace más difícil la tarea”.

En tanto, el subsecretario de Educación bonaerense Sergio Siciliano evaluó: “Partimos de bases distintas, pero es entendible lo que plantean. Lo vamos a analizar y haremos una propuesta en función de eso”.

En declaraciones formuladas a radio La Red subrayó: “Lo importante de la reunión es que hubo, al menos en principio, un acuerdo en la propuesta para 2019”.

“Es un punto a favor que quedamos en discutir y seguir conversando las propuestas de 2018”, resaltó.

Los gremios docentes bonaerenses rechazaron este miércoles, tras una accidentada primera reunión paritaria, la propuesta del Gobierno provincial de aplicar un aumento salarial automático en función de la inflación que mide el INDEC.

El subsecretario explicó que el Gobierno provincial ofreció una actualización automática durante los primeros tres meses de manera mensual y luego de manera trimestral en junio, septiembre y diciembre.

“A la brevedad convocaremos. Queremos hacer bien los números y hacer una propuesta razonable que podamos pagar. Si ambas partes nos juntamos y acercamos diferencias podremos comenzar las clases el 6 de marzo”, estimó el subsecretario.

Finalmente, el senador nacional y ex ministro de Educación Esteban Bullrich dijo ayer que el gobierno bonaerense tiene el “compromiso de que no haya pérdida del salario” docente y que “no desconoce la diferencia (perdida) del año pasado”, pero que existen temas de “cálculo” en los que sindicatos y autoridades no se ponen de acuerdo.

“El compromiso es que no haya pérdida del salario. El gobierno (bonaerense) no desconoce la diferencia del año pasado, pero existen diferencias de cálculo respecto de la que hacen los gremios”, explicó Bullrich en Radio Con Vos.