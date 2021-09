Alicia Kirchner le aceptó la renuncia a su jefe de Gabinete

La gobernadora santacruceña tomó la decisión luego de pedirle a todos los funcionarios de su Gabinete, incluido Álvarez, que pusieran a su disposición las renuncias como gesto político tras la fuerte del oficialismo que, en esa provincia, consiguió el 26,4% de los votos contra el 38,6% de Juntos por el Cambio.

Esa iniciativa de la mandataria santacruceña luego de la derrota de las PASO fue seguida el miércoles a la mañana por la puesta a disposición de las renuncias de todos los miembros del gabinete de su par bonaerense, Axel Kicillof.

Horas después, fue el turno del ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, de dar a conocer a través de los medios que había puesto a disposición del presidente su renuncia al cargo, un gesto que fue seguido por actitudes similares por una decena de funcionarios, algunos de manera verbal, todos vinculados con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Desde entonces, se sucedieron una serie de planteos políticos, entre los que se destacó la difusión por redes sociales de una carta abierta de la vicepresidenta cuestionando a algunos funcionarios del gobierno nacional y pidiéndole a Alberto Fernández que honrase la decisión de hace más de dos años.

Luego de reunirse con el funcionario para comunicarle su decisión, Kirchner le agradeció por su trabajo hasta el momento: "Estoy segura que desde el lugar que te toque seguirás realizando tus aportes porque la provincia lo necesita".

Por su parte, Álvarez agregó: "No es momento de palabras sino de acciones, dejo un cargo, pero no abandono un proyecto político en el que creo, siempre me van a encontrar del mismo lado de la vida. Acepto y valoro cada decisión de la gobernadora Alicia Kirchner a quien admiro y quiero".

Luego de su paso por la Cámara de Diputados de Santa Cruz, donde presidió el bloque oficialista, Álvarez, asumió como jefe de Gabinete en 2019, año en el que fue uno de los principales armadores políticos de la campaña reelectoral de Kirchner.

Previamente, se había desempeñado como ministro de Producción durante la anterior gestión de Alicia Kirchner en el 2015.