Alza del dólar oficial: qué productos subieron y qué se espera para otros precios

La medida representa una modificación en la política de administración del tipo de cambio por parte del Banco Central, que venía realizando pequeñas devaluaciones periódicas, lo que en la jerga financiera se denomina "crawling peg". Y se conoció junto con otra resolución de la autoridad monetaria: la suba de la tasa de interés que pagan los plazos fijos de hasta $30 millones para personas humanas a 118% anual.

La devalución del dólar oficial sumará presión al proceso inflacionario que atraviesa el país y alcanzará a diferentes categorías. Ese es el caso de los alimentos, principal rubro de consumo de las familias argentinas y el segmento de mayor peso en las mediciones realizadas por el INDEC. Las subas se sentirán, sobre todo, en aquellos productos que llegan desde el exterior y cotizan a precio internacional.

En ese listado, por ejemplo, aparecen las bananas, que suelen ingresar desde Ecuador y Bolivia. También se encuentran las paltas, que en general tienen a Perú como principal de origen. Y lo mismo ocurre con el café, que está atado al dólar oficial porque es 100% importado de Brasil, Colombia, Perú y otros mercados de Centroamérica.

De acuerdo con la última medición publicada por el Indec, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas acumulaba en junio pasado una suba interanual del 116,9%. Este martes se conocerá el dato de julio y las consultoras privadas proyectan que estaría cerca del 7%. Claro que en agosto podría dar un salto fuerte, más aún después de la devaluación dispuesta este lunes por el Banco Central.

Venta de televisores.jpg La suba del dólar oficial derivará en aumentos de los productos tecnológicos.

Los efectos de esta resolución impactarán también en los productos tecnológicos, que ya habían sufrido otro golpe a comienzos de este mes, cuando el Gobierno dispuso aplicar el impuesto PAIS (7,5%) sobre las mercancías importadas (los bienes considerados suntuarios ya pagaban un 30%). El salto devaluatorio de hoy implicará nuevas remarcaciones.

En los sitios de ventas online, varias publicaciones aparecieron pausadas o no habilitadas esta mañana, y poco después se observaron remarcaciones de entre el 20% y 30%. Junto con los productos tecnológicos, también se registraron subas en bicicletas, repuestos de autos o productos de coméstica.

"No hay precios y tampoco entregan", explicó Héctor Bonatto, presidente de la Asociación de Propietarios de Ferreterías y Bazares de La Plata (FEYBA), en una entrevista con TN. "Si hay una devaluación de más del 20%, uno ya sabe que los insumos van a subir eso, aunque haya aumentado el 12% la semana pasada. Y los nacionales tendrá un incremento de entre el 15 y el 17%. Esto ocurre, por ejemplo, con las pinzas y las herramientas de mano", detalló.

"El proveedor ya me dijo: 'a partir de hoy hay un 25% de aumento, pero no te entrego'", resumió Bonatto, en medio de las repercusiones por la devaluación que anunció el Banco Central. "Hay mucha incertidumbre, no tenemos certezas", lamentó.