Amado Boudou realizó una denuncia contra el estado argentino

Por su condena en el caso Ciccone, Amado Boudou presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia contra el Estado argentino por su condena en el caso Ciccone, al considerar que enfrentó un proceso "amañado y arbitrario en el que no habido garantía convencional que no se haya violado".