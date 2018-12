Amado Boudou se notificó y otra vez criticó al gobierno

“Escribieron 900 páginas porque no hay una sola prueba de lo que ellos dicen”, sostuvo en diálogo con periodistas al finalizar el trámite sobre la sentencia que ahora será revisada en la Cámara Federal de Casación.

Boudou arribó poco después de las 13 al sexto piso de los tribunales de Retiro y en un breve trámite, junto a su abogada, Graciana Peñafort, firmó la notificación y las condiciones que se le impusieron para dejar la cárcel de Ezeiza.

Si la Cámara de Casación confirma el veredicto y rechaza recursos para que intervenga la Corte Suprema de Justicia, el ex vicepresidente volvería a prisión para cumplir la pena. A Boudou, se le concedió la excarcelación con tobillera electrónica, no podrá alejarse más de 100 kilómetros de su domicilio y tiene que presentarse periódicamente ante la Justicia, además de la prohibición de salida del país que se le impuso. Boudou recuperó la libertad luego de depositar un millón de pesos como fianza.

En tanto, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, anunció que el organismo apelará ante la Cámara de Casación el fallo que resolvió liberar bajo fianza al ex vicepresidente Amado Boudou, condenado en la Causa Ciccone. Además, Federici consideró que el ex funcionario podría fugarse porque pertenece a una “agrupación política con muchos aliados en la región que podrían facilitarle refugio” y también que existe “el riesgo de obstrucción a la investigación”, porque mientras estuvo en libertad Boudou realizó “maniobras” para encubrir su delito.

“El ex vicepresidente fue condenado por corrupción por querer quedarse con la fábrica de hacer billetes. Son hechos de altísima gravedad”, dijo Federici en diálogo con radio Mitre. El martes el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) resolvió liberar bajo fianza al ex vicepresidente, aunque bajo el régimen de monitoreo por tobillera electrónica, a condición de pagar una fianza de un millón de pesos, que Boudou pagó anteayer, luego de lo cual salió en libertad y denunció que era “un preso político”.

El ex vicepresidente había sido condenado en agosto pasado a cinco años y 10 meses de prisión acusado de haberse quedado con la calcográfica Ciccone a través de testaferros, pero ese fallo fue apelado por su defensa ante la Corte Suprema. El ex vicepresidente recuperó su libertad por los votos de las juezas María Gabriela López Iñiguez y Adriana Palliotti, quienes entendieron que le corresponde la excarcelación porque la condena en su contra no está firme.