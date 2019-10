Luego de realizar una campaña que giró principalmente sobre su postura contra la legalización del aborto, Granata adelantó que "voy a crear una comisión de Mujer Niñez y Adolescencia porque hasta el momento no existe, la idea es trabajar fuerte con el tema adopción, que en Argentina tiene muchas falencias".

La flamante diputada provincial recordó el caso de Kiki, el nene de 4 años que el Estado había dejado olvidado durante más de un año en un hogar de tránsito y que tras una batalla legal fue restituido a la familia adoptiva.

"El tema son los chicos que están en una situación de tránsito, que pasan su etapa de niñez y adolescencia de una casa a otra sin tener una adopción efectiva porque hay una burocracia en el trámite de adopción que tarda más de la cuenta", dijo Granata en diálogo con este medio.

Para la periodista y panelista televisiva "no puede ser que una familia está 6, 10 años esperando. La idea es modificar esos tiempos".

Por otra parte, Granata cuestionó con respecto al aborto no punible que el Protocolo de Interrupción Legal de Embarazo (ILE), vigente en Santa Fe, no obligue a las mujeres víctimas de violación a hacer la denuncia del hecho.

"Lo que sucede en Santa Fe es que se presentan y dicen que las violaron, no sabemos si es real, y se hacen un aborto. Hay que hacer una denuncia porque si no el violador sigue libre", reclamó.

"Incluso si la ley (nacional) se llega a aprobar serán los propios violadores los que podrán llevar a sus víctimas a abortar, o los que se dedican a la trata de mujeres las van a llevar ellos mismos a abortar. Hay muchas cosas graves en la ley", puntualizó.

Consultada sobre los casi 300 mil votos obtenidos por su partido Unite por la Familia y la Vida en las pasadas elecciones, Granata consideró que "lo que se expresó en mi elección fue el hartazgo de la gente con el político tradicional. Fuimos percibidos como alguien nuevo que llegaba con ganas de trabajar y con un mensaje claro que no es el tradicional de los que prometen cosas que después no cumplen".

"Yo soy como la nueva política, no prometimos nada, fuimos a los barrios a reivindicar los valores y la familia, todo lo que se fue perdiendo", remató.

La flamante legisladora anunció que "dejo la tele el 30 de noviembre al asumir el cargo y con lo único que me quedo es con la radio que va los días sábado" y explicó que está buscando conformar un partido a nivel nacional donde "iremos juntándonos con diferentes espacios y con mucha gente valiosa que quedará a la deriva".

Con respecto al encuentro feminista que hoy culmina en La Plata, Granata indicó que "a mí no me quieren ahí y casi no me consideran mujer porque no pienso como ellas" y destacó que "ellas se referencian casi exclusivamente en el tema del aborto y yo creo que muchas de las cosas que hace ese feminismo extremo no tiene nada que ver con la verdadera lucha que las mujeres hacemos por nuestros derechos".

"Respeto que hagan una marcha, pero tienen contradicciones porque si no pensás come ellas no podés participar. Defienden a la mujer en forma selectiva, y eso no es coherente", finalizó.

