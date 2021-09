En ese contexto, destacaron que, por primera vez en su historia, el peronismo está perdiendo votos en su base social. Para Rosendo Fraga, director de Nueva Mayoría, estas elecciones mostraron que por primera vez en su historia de más de 70 años el peronismo está perdiendo su base social. "El índice de pobreza de la Argentina está entre el 42 y el 46%, sin embargo el voto por el peronismo kirchnerista ha sido de sólo el 31,03%. Es decir, que un tercio de quienes están en la pobreza no han votado por el peronismo", explicó .

POP140921-014F02.JPG Rosendo Fraga, director de Nueva Mayoría.

Según Fraga, hace 18 años cuando la Argentina ya estaba saliendo de la crisis la suma de los votos del peronismo fue de casi dos tercios y ahora es de casi un tercio. El analista aclaró no obstante que "se mantiene una matriz clara: los votos peronistas se extraen más de los sectores populares, mientras que los de la oposición de los sectores medios".

"Pero las magnitudes están cambiando. Que uno de cada tres personas que están en la pobreza haya votado a la oposición, cuando el peronismo kirchnerista se encuentra en el poder y dispone de los medios para apoyar su campaña con políticas sociales y programas, merece un análisis especial", consideró .

En tanto Mariel Fornoni, directora de Management&Fit, puso de relieve el efecto de la prolongada pandemia en el ánimo de los electores a la hora de votar. "Desde el comienzo de la pandemia el sentimiento que ha prevalecido en la sociedad ha sido de una gran incertidumbre, económica, sanitaria y social", aseguró.

Fornoni destacó que "luego de un año y medio de pandemia la permanencia de ese estado afloró sentimientos de angustia y desolación, que en muchos casos comenzó a manifestarse en enojo y en falta de confianza a las instituciones que debían dar respuestas a las problemáticas sociales emergentes".

Rosendo Fraga, director de Nueva Mayoría. Mariel Fornoni, directora de Management&Fit.

Según la analista, las encuestas reflejan esta realidad: 8 de cada 10 votantes no tienen confianza en la justicia, 6 de cada 10 no tienen confianza en los medios y 7 de cada 10 no tienen confianza en la dirigencia política.

Por su parte el consultor Cristián Buttié, de la Consultora CB, al analizar las causas del resultado electoral adverso al gobierno nacional hizo hincapié en los efectos negativos que significó la foto del festejo de Olivos y su consecuencia sobre la campaña de vacunación.

"La vacunación quedó opacada por la foto Olivos", dijo Buttié quien consideró que el gobierno no logró capitalizar la campaña de vacunación que quedó afectada por la foto Olivos.

Destacó además que el domingo del comicio fue la jornada de menos casos en un día en 2021. Sin embargo ese hecho pasó desapercibido porque la crisis económica pasó a ser la principal preocupación de los argentinos", dijo.

Carlos Fara, analista político. Cristián Buttié, analista de la Consultora CB.

En ese escenario, el "voto bronca" tuvo una relevancia particular que se expresó en varios de los distritos más populosos del país. En la Ciudad, por ejemplo, el 13,66% de Javier Milei, mostró que la "antipolítica" pegó fuerte en el distrito capitalino.

Para Buttié, esta vez ese malestar contra de la política no encontró tanto un cauce en el voto en blanco como en las nuevas fuerzas rupturistas o alternativas. "Si hubo un voto bronca fue capitalizado por las fuerzas políticas. Hubo un voto en blanco lógico. Hay que ver cómo se proyecta en las elecciones generales, el desafío es que no crezca la apatía ni la indiferencia. No hubo sorpresas con el voto en blanco", dijo.

Con respecto a la futura conformación del Congreso el experto señaló que "vimos en las encuestas previas que podría quedarse el gobierno con hasta 7 senadores menos si se diera este resultado del domingo proyectado a noviembre. Con lo cual de los 41 senadores que tiene hoy el kirchnerismo pasaría a tener menos de lo necesario para el quorum que son 37".

Con respecto a la posibilidad de revertir los resultados en noviembre el analista consideró que "salvo en Santa Fe y La Pampa, donde podría registrar una mejora de sus chances, al oficialismo no le quedan muchos recursos para lograr un cambio semejante en la voluntad popular".

Por último Carlos Fara, adjudicó la derrota del oficialismo al hecho de que Alberto Fernández haya abandonado la moderación con que inició su gestión en 2019. Según Fara, los excesos de Fernández registran un hito en el intento de intervención a la cerealera Vicentín. "A partir de eso vino un dominó de sucesos que concluyeron con la 'Cancha Rayada' del domingo 12 de septiembre de 2021, un día que quedará en los anales de la historia electoral", explicó.

Para el especialista si bien es verdad que el kirchnerismo ya se recuperó de otras derrotas, "eso ocurrió en 2009 porque el proyecto estaba transitando el boom de los commodities, vivía Néstor y tenía mucho para dar en materia de iniciativas".

"En 2013 perdió en la provincia de Buenos Aires, pero ganó a nivel nacional y mandaba Cristina. En 2017 estaba en la oposición. Ahora está en el gobierno, la crisis económica es fenomenal, no se sabe cómo evolucionará la pandemia y ella manda, pero no tiene la lapicera, con todos los conflictos que eso genera", describió.

POP140921-014F04.JPG Carlos Fara, analista político.

Según Fara, algunos de los factores que influyeron en la derrota fueron: humor social de angustia, miedo, incertidumbre, frustración; sensación de "otra vez sopa"; gobierno desaprobado; presidente sin poder y desdibujado, cuestionado por la vicepresidenta; la economía es el problema principal y en eso está muy mal evaluado".

Pero también, "las expectativas negativas sobre el país; irritación con una gestión que perdió legitimidad por casos como el vacunatorio VIP y el cumpleaños en Olivos; y un oficialismo que empezó a dar señales de fatiga interna en sus cuadros militantes jóvenes".