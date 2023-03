Aníbal defendió su gestión: "Estamos haciendo las cosas bien"

"'¿Yo vencido? ‘No te sientas vencido ni aun vencido’, dice Almafuerte. Yo no dije eso, lo que digo es que si después de 20 años estamos trabajando fuerte como estamos trabajando, es porque vencieron...", dijo el funcionario en rueda de prensa.

Y agregó: "Todas las semanas, los martes, se hace una mesa en la que participa también la policía de Santa Fe, en la que se discuten los trabajos que se van a llevar a cabo esa semana, a los que se llama faja de empañamiento. A cada uno se le asigna una faja en la que tiene que trabajar, esa faja no estaba bajo la responsabilidad de Gendarmería".

De esta manera, Fernández señaló que la Gendarmería Nacional es la fuerza que tiene la responsabilidad del comando que se lleva a cabo en Rosario para combatir al narcotráfico.

"Estamos trabajando, haciendo las cosas bien, abriendo una estrategia muy grande con un único comando, discutimos y debatimos para poder trabajar y encontrar respuestas inmediatas en el lugar", remarcó.

El ministro enumeró que durante 2022 hubo "2.077 personas detenidas" en Rosario producto del esfuerzo del trabajo del Ministerio que encabeza.

"Eso se logró con esfuerzo de nuestras fuerzas instaladas ahí, que son casi 3.500 hombres y mujeres, algunos en superficie, otros en inteligencia. Con respuestas muy acertadas en el marco de lo que sucede". señaló.

Y, a su vez, apuntó contra la Policía rosarina: "No soy yo el que tiene que evaluar a la Policía local, las 23 provincias y la Ciudad resuelven sus temas de la forma en que entienden mejor".

"La discusión en Rosario no es solamente narcotráfico, la discusión tiene que ver con situaciones mas mafiosas que otra cosa, en la cual se venden protecciones, se hacen secuestros virtuales, sicariatos, muchas cosas de las que no se están hablando, a la que otros no están prestando atención y nosotros sí", dijo.

Además, sostuvo que "es indispensable que se resuelva el tema en unidades carcelarias" para cortar la comunicación y manejo que tienen los internos sobre las redes criminales.