"Yo no dudaría que estamos hablando de un atentado por el gesto que se presenta. Por lo que se ve nomás. La actitud ha sido una vocación de hacer daño y entraríamos casi en una discusión semántica pero la realidad es que esas cosas no se pueden permitir", indicó Fernández.

"Tenemos que estar encima de ellos para tratar de dilucidar el conflicto y sancionar a los responsables", enfatizó en diálogo con radio AM990.

Ataque diairo Clarín.jpg

Consultado acerca de que una de las huellas digitales peritadas en una de las bombas no pudo ser cotejada con la base de datos del RENAPER, el ministro dijo que "yo no hablo de esas cosas".

"Todo lo que tiene que ver con la investigación que quede en el lugar que tiene que estar. El trabajo que se está haciendo es muy finito. He analizado junto con el superintendente de investigaciones cuál es la tarea que están llevando a la práctica y la comparto; no soy policía, no juego al policía pero es importante saber hacia dónde estamos yendo, la tarea que se está haciendo es importante y confío en que en algún momento nos dé frutos", señaló.

Embed

Por otra parte, al ser consultado acerca del conflicto con la comunidad mapuche que mantiene en vilo a la provincia de Río Negro el funcionario aclaró que "para nosotros no hay ninguna partidización. En algún momento hablé con la gobernadora (Arabela Carreras) en muy buenos términos y después hubo una discusión de si me había pedido o no (fuerzas de seguridad)... Yo no estaba de acuerdo en participar en Cuesta del Ternero por una razón elemental: eran doce personas".

"¿Trasladar a la Gendarmería para 'bajarlos'? Tenía mucho más que ver con una agresión más que con otra cosa y la experiencia de Santiago Maldonado nos había invadido y no tenía ningún interés en participar en algo de esas características. Se lo hicimos saber a la gobernadora y ella fue la que habló con el presidente (Alberto Fernández). Creo que ha quedado en claro que no tengo ningún interés en perjudicarla ni mucho menos", añadió.

Además dijo: "Cuando hubo algún desmán que no se le puede achacar a la comunidad mapuche, aparecen más ventajas comerciales que otras cosas. Tomé la decisión de enviar varios colectivos con efectivos para que cuidaran el lugar y con eso hemos logrado detener el conflicto".

"En el lugar donde estaba esta gente, en Cuesta del Ternero, lo que apreciamos es que subieron dos personas, estuvieron hablando primero, discutiendo después. En algún momento uno de ellos efectuó disparos. Uno le pegó en el pecho y el otro en el abdomen a uno de ellos, y otro le pegó un tiro en la cabeza, al que falleció", reveló.

mapuches-predio-tomado.jpg Una comisión del gobierno provincial constató el lunes la muerte de un joven mapuche en el predio del Lof Quemquemtreu.

Asimismo continuó: "El proceso después es el que conoce. La Policía trasladar e identificar hasta que se haga presente el fiscal en el lugar; una vez que se pudo hacer presente e identificar se hizo. Esa es la tarea que hemos hecho nosotros".

"En ningún momento tiene que ver con lo partidario de nada. Nosotros trabajamos seriamente y la fuerza si tiene que ir va a trabajar seriamente como lo hicimos siempre. Vi lo de los jinetes y me parece estupendo si así fuera. Lo que no me parece estupendo es que el intendente del Bolsón dice: 'Había tres gendarmes que los sacaron, entonces dejaron la zona liberada'. Un término horrible en boca de un gobernante. Zona liberada no hay nada", aseveró.

En ese sentido, agregó: "Acá desde las 18 horas estamos en la ruta 40, a las 22:11 nos llegó un oficio judicial para cubrir esa zona de la ruta 40 y eso fue lo que hizo la Gendarmería. Cumplió con una orden judicial. No quieran inventar nada que no existió. No hay que inventar mucho para saber cuáles son las cosas que hay que hacer y cómo hay que trabajar en consecuencia".