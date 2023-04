“El Presidente no tendría que presentarse como candidato. Tendría que ser ‘él candidato’, sin problemas. Y todos los que no trabajaron nunca o se la pasaron tirando piedras desde la otra vereda, como el ‘Cuervo’ o ‘Wado’, tendrían que haber acompañado”, declaró el funcionario en AM 990

Aníbal Fernández cuestionó al ministro del Interior y al titular de Desarrollo de la Comunidad bonaerense por su oposición interna al jefe de Estado y oficializar que, finalmente, competirán en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“Se cansaron de hacer un montón de cosas tratando de que (Alberto Fernández) aceptara correrse voluntariamente para que sea otro el candidato. El Presidente tiene todo el derecho del mundo como todos los presidentes que buscan su reelección”, recalcó el ministro de Seguridad.

M Larroque y De Pedro.jpeg Andrés “Cuervo” Larroque y Eduardo “Wado” de Pedro

Alberto Fernández es “el mejor candidato” para “ganarle a la derecha”, aseguró el dirigente peronista. Además, recordó que el gobierno del Frente de Todos heredó una “inflación del 54%”, aún cuando en el mandato de Mauricio Macri “no hubo pandemia ni guerra” entre Rusia y Ucrania.

“Si nos dejáramos de molestar y tratar de hacerle todo el daño posible, sería posible” vencer en esta contienda electoral, opinó el funcionario.