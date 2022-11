Aníbal Fernández: "En las Fuerzas de Seguridad, las decisiones las tomo yo"

Ante esto, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, le respondió a la vicepresidenta y se hizo cargo de las decisiones que se toman en su cartera.

“En las Fuerzas de Seguridad, las decisiones las tomo yo y los profesionales las ejecutan porque para eso estudiaron para ser policías", dijo Fernández por Radio 10.

Y argumentó: "Me siento muy tranquilo porque sé lo que estamos haciendo, que lo hice con Néstor Kirchner, lo hice con Cristina y lo estamos haciendo en este momento".

El ministro sostuvo que "no es verdad" lo que dijo Cristina Kirchner sobre la cantidad, supuestamente innecesaria, de efectivos de Gendarmería Nacional en la Patagonia para combatir el delito y los ataques de los mapuches.

La vicepresidenta consideró que tendrían que repartirse esos recursos al Conurbano Bonaerense para lograr una mayor seguridad en la población.

Fernández, sobre el pedido de Cristina al diálogo a todos los partidos políticos para combatir la inseguridad, en lo que consideró que es "una deuda para de la democracia", remarcó: "La Argentina no tiene dirigentes de esas características. Cristina, el presidente y cuántos más. Me animo a decir que (la vicepresidenta) no va a encontrar a nadie que diga 'me animo a sentarme a debatir en esa mesa', porque las experiencias nos muestran que las discusiones se dan para sacar ventaja".

A su vez, el ministro expresó "el cariño y amor" que siente por Cristina Kirchner, a tal punto que la consideró de su "familia".

Fernández admitió también que "todos los días hay algo para cambiar o mejorar" y elogió el trabajo de su fuerza para detener semanas atrás "al narco más buscado del país (Dumbo)".

"Con la colaboración de la policía uruguaya y peruana lo detuvimos. Lo encontramos nosotros. Si te pones las pilas, lo podes hacer", afirmó el ministro.