Aníbal Fernández: "No puede exigir nada la gobernadora de Rio Negro"

"La posición que asumimos en el día de ayer, porque ya ha habido varios desmanes, es la de colaborar. El Estado nacional, que junto con las provincias conforman el Estado federal, lo que puede hacer es colaborar y lo estamos haciendo en este momento", dijo el ministro en diálogo con radio Del Plata.

Acto seguido el funcionario aclaró: "La escuché a la gobernadora de Río Negro diciendo que ella no pedía favores y que era nuestra obligación. No, no señora, está equivocada. No es nuestra obligación. Es cuestión de leer la Ley 24.059 de Seguridad Interior y se dará cuenta de que la participación de las fuerzas federales en las provincias sólo está habilitada cuando hay complicaciones respecto de restituir el valor de la institucionalidad".

Arabela-Carreras-02.jpg La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, le solicitó personalmente refuerzos de fuerzas federales al presidente Alberto Fernández. Archivo.

"Es en ese caso solamente, no en el caso que dice la gobernadora que pide más controles o seguridad en las calles, no es responsabilidad del Estado nacional eso; ella tiene una Policía, que es una atribución que le confiere la Constitución de Río Negro donde podría crear un cuerpo específicamente dedicado a actuar en los casos de mapuches o de una situación que van a tener que resolver porque ya hay como 167 comunidades que lo han resuelto por la vía pacífica, que es por la que deben resolverse estas cosas", indicó.

Fernández insistió que el gobierno accedió al pedido d la gobernadora Carreras aunque "no es obligación del Estado nacional, es solidaridad porque ha habido desmanes y queremos que estas cosas vuelvan a la normalidad cuanto antes".

El pedido de Carreras se dio luego de que en la madrugada del miércoles un ataque incendiario, presuntamente vinculado a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) destruyó las instalaciones del Club Andino Piltriquitrón, en el centro de El Bolsón.

"Nos vendría muy bien un refuerzo y la presencia de Gendarmería en las rutas nacionales", había expresado la mandataria provincial ayer a lo que hoy el titular de la cartera de Seguridad le respondió: "Ella no puede exigir nada porque no tiene ninguna atribución, ni siquiera en rutas nacionales. La jurisdicción de Río Negro le es propia a la gobernadora".

"No es que no hay vocación de actuar, lo hicimos pero tampoco es cierto que tengamos la obligación", insistió Aníbal.