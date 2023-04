Aníbal, Napoleón y la interna del Frente de Todos otra vez en llamas

Las palabras de Aníbal Fernández sobre cómo las calles estarían "regadas de sangre" si gana la oposición pusieron al Gobierno en el ojo de la tormenta.

"Nunca interrumpas a tu enemigo mientras está cometiendo un error". La frase se le atribuye a Napoleón Bonaparte. Al parecer, en el Gobierno nadie la leyó o tal vez no recuerdan haberla escuchado. O simplemente no les pareció importante tenerla en cuenta. Lo cierto es que mientras en Juntos por el Cambio las internas estaban en llamas, el Gobierno eligió no guardar silencio. Y las palabras atemorizantes que lanzó el ministro Aníbal Fernández sobre cómo las calles estarían “regadas de sangre y muertos” si gana la oposición no sólo pusieron a la coalición gobernante en el ojo de la tormenta, sino que hicieron revivir con más fuerza las internas del Frente de Todos de cara a las PASO.