Aníbal redobló la apuesta contra la oposición: "Van a dinamitar todo"

“Todo lo que dijeron que van a hacer saldría sólo con represión. Que haya tanta gente despedida... Ya pasó durante 4 años. ¿No saben cuánta gente despidieron? ¿La represión que había en las calles no la vieron? No me digan que el responsable soy yo, los responsables son los que vieron que esto sucedió y quieren volver”, afirmó el funcionario en rueda de prensa.

Y agregó: “Van a lastimar a mucha gente y lo que yo hago es llamar la atención, no estoy tratando de generar pánico, cuento lo que yo vi y lo que Milei ofrece”.

Aníbal Fernández Aníbal Fernández cargó contra Milei y los dirigentes de Juntos por el Cambio.

“Dicen que van a dinamitar todo, dicen que van a morir los que tienen que morir. ¿Cómo se dinamita sin que haya heridos o sangre? ¿Cómo se hace para que mueran los que tengan que morir?”, se preguntó el funcionario.

“Son todas las expresiones que vierten cada uno de los representantes de la oposición. Entonces lo que dije es que si llegaran a ser gobierno y eso es lo que llevarán a la práctica, eso inexorablemente cierra con represión”, sostuvo.

Las rección de la oposición ante las declaraciones de Aníbal Fernández

Las criticas de Fernández se unen a las de ayer, las cuales hicieron que los candidatos de la oposición, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, lo acusaran de provocativo.

Este viernes, Javier Milei salió a responderle y dijo: "Me sorprende la ignorancia de la casta política. Es cierto que vamos a hacer una reforma profunda, pero en esa reforma los que pierden no son los argentinos de bien, los que pierden son los delincuentes, la casta política".

Y puntualizó: “Cada una de las partidas que nosotros vamos a recordar son programas del robo de la política, del pasamanos, las jubilaciones de privilegio y el déficit de las empresas públicas”.

Por su lado, Patricia Bullrich, candidata a presidenta de JxC, volvió a contestarle a Fernández y se refirió a cifras en materia de Seguridad sobre su gestión como ministra del área.

“En nuestro gobierno tuvimos el índice de homicidios más bajo desde que se mide, ministro Fernández. Las calles ya están regadas de sangre y muerte, por si usted no se enteró. Háganse cargo", indicó Bullrich.

María Eugenia Vidal, diputada Nacional, también se refirió a las declaraciones del ministro de Seguridad: "Ya nos tiene acostumbrados a creerse sus propias mentiras. El que está diciendo que si gobernamos va a haber cuerpos y sangre en la calle es el mismo que dijo que Argentina tiene menos pobres que Alemania, que la inseguridad es una sensación o que prefería dejar a sus hijos con un asesino antes que conmigo".

Y amplió: "Nosotros ya gobernamos, los muertos en la calle están hoy".