Antonio Aracre será el jefe de asesores de Alberto Fernández

Así lo confirmaron fuentes oficiales, quienes precisaron que su nombramiento será en breve, dado que el puesto quedó vacante desde que renunció Julián Leunda.

La salida de Leunda se produjo el pasado 6 de diciembre, cuando el entonces funcionario nacional quedó envuelto en una polémica por ser mencionado en un supuesto chat de jueces, funcionarios y empresarios que hicieron un viaje conjunto a la estancia de Joe Lewis, en Lago Escondido.

La noticia de la llegada del ex CEO de una de las compañías líderes mundiales vinculada al agro se oficializaría la semana entrante, cuando el jefe de Estado haya regresado de Brasil, a donde viajará este domingo para participar de la asunción de Luiz Inácio "Lula" da Silva.

Desde el entorno del empresario afirmaron a Noticias Argentinas que se trata de una gran oportunidad para Aracre, quien buscará "aprender de los desafíos de la actividad pública desde la óptica de la actividad privada" y realizar aportes desde su experiencia. El empresario y el jefe de Estado se habían reunido en la Quinta de Olivos el pasado 19 de diciembre, cuya reunión había sido dada a conocer por Aracre a través de sus redes sociales.

"Ayer Campeones del Mundo con la selección de y hoy Desayuno en Olivos con el Presidente Alberto Fernández. Podrán empezar la semana mejor que yo?", había publicado Aracre en su cuenta de Twitter junto a una selfie en la que se lo puede ver con Alberto Fernández.

Aracre ya había adelantado su decisión de dedicarse a la política cuando renunció a Syngenta: "Luego de 36 años en la compañía y los últimos doce como CEO para Latam Sur, he decidido retirarme tempranamente de Syngenta a partir del 31 de diciembre de este año, para permitirme soñar con nuevos desafíos". "Ahora viene un tiempo en el que me dejaré sorprender por la vida y podré elegir hacer lo que me haga más feliz", posteó en su cuenta de Twitter el pasado 12 de octubre.

El ex CEO de Syngenta es contador, egresado de la Universidad de Buenos Aires, y cuenta con estudios de posgrado en la Universidad Argentina de la Empresa y la Universidad Austral

