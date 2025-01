Aparecieron los afiches "Mauricio 2025" como anticipo de la candidatura del presidente del PRO

"Ojo que una vez dijeron ´Armen un partidito y ganen las elecciones´ y lo hicimos. Guarda que se viene Mauricio Macri candidato, me va a matar ahora", aseguró el alcalde porteño en un acto partidario en el Club Cultural y Deportivo 17 de Agosto.

Y añadió: "Y encima el tipo nació en provincia, tiene domicilio en Ciudad, la puede seguir a Cristina (Kirchner) donde haga falta".

La Libertad Avanza contraataca

Pese a que el presidente Javier Milei pidió construir un acuerdo electoral con el PRO para "arrasar con el kirchnerismo" en las legislativas de este año, La Libertad Avanza apuntó contra el espacio liderado por Mauricio Macri tras la convocatoria del Gobierno a sesiones extraordinarias en el Congreso. Lo hizo a través de un mensaje en sus redes sociales..

El temario del período que se extenderá desde el 20 de enero hasta el 21 de febrero incluirá un proyecto de Ficha Limpia diseñado por los libertarios. Esta propuesta surgió como alternativa luego de que se cayera -por falta de quórum- una iniciativa presentada por el PRO con el mismo objetivo. El debate se frustró en una sesión convocada a fines de noviembre pasado, en la que se ausentaron diez legisladores de LLA.

En las últimas horas, el oficialismo retomó el tema y publicó un mensaje. "El Presidente de la Nación acaba de firmar el decreto convocando a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar, entre otros proyectos, un proyecto de Ficha Limpia enviado por el Poder Ejecutivo cumpliendo su compromiso con la ciudadanía", señaló el posteo.

"Al igual que ocurrió durante la campaña negativa más grande la historia, en la que difamaron al Presidente durante meses, algunos sectores de la política argentina creyeron que se iban a anotar una victoria acusando a este gobierno de supuestos pactos o acuerdos inexistentes", remarcaron desde LLA.

El espacio oficialista también rechazó las insinuaciones de un acuerdo con el peronismo. "No había pacto. No había acuerdo. Lo único que queríamos era hacer las cosas bien. No vale cualquier cosa en política. Deberían pedir disculpas", consideró.