Mensaje de Javier Milei a Mauricio Macri: "Vayamos juntos y arrasemos al kirchnerismo en las elecciones"

Consultado por las elecciones de medio término que se avecinan este 2025, el presidente dejó abierta la posibilidad de hacer un acuerdo total con el PRO. “Vayamos juntos y arrasemos al kirchnerismo en las próximas elecciones”, respondió ante una pregunta de Luis Majul, quien en radio El Observador lo inquirió sobre cuál sería la alianza ideal que le gustaría concretar con la fuerza política que encabeza el fundador del partido amarillo.

“Estoy dispuesto a conversar estos temas con Macri, estoy abierto a sus propuestas”, apuntó. En cuanto al rol que tendría el ex también jefe de Gobierno porteño, Milei señaló: “Habría que ver qué intenciones tiene de involucrarse activamente en la política partidaria”; de todos modos aclaró que “la discusión de cargos no es interesante”.

Luego, insistió con que no considera posible un acuerdo a medias. “Eso de estar mintiéndole al electorado, haciéndole trampa, no. ¿Quiénes somos los que estamos en la libertad? ¿Estos? Vamos todos juntos. Yo también tengo matices con Milton Friedman, pero no se me ocurriría cuestionar que es un liberal...”, agregó en referencia a las diferencias que pueden existir incluso siendo aliados.

“Tengo vocación activa de ir a un acuerdo total en todo el país y terminar con el kirchnerismo”, enfatizó. En el mismo sentido, Milei destacó que él siempre reconoció el valor de muchas figuras de PRO y como prueba de ello enumeró a los que forman parte de su gabinete: “Están Patricia Bullrich, Luis Petri, ‘Toto’ Caputo, Federico Sturzenegger... Incluso el Congreso funciona aceitado, tiene grandes legisladores de (lo que era) Juntos por el Cambio, como Cristian Ritondo y el Colo (Diego) Santilli”.

“Yo lo que quiero es que gane la libertad, mi único objetivo es que Argentina se convierta en el país más libre del mundo. Y al momento de hacer la cuenta, yo creo que ellos están de este lado, no del de los mamarrachos”, remató.

Las diferencias con Victoria Villarruel

En la misma entrevista, el jefe de Estado volvió a arremeter contra la figura de Victoria Villarruel, su vicepresidenta: “Yo creo que ha estado cometiendo una serie de errores no forzados, ha tenido muchas declaraciones y actitudes que no están en la línea con lo que el 57% de los argentinos votó”.

La relación entre ambos viene desde hace meses marcada por numerosos gestos y afirmaciones que reflejan una tensión creciente, que hoy sumó otro episodio: “No está en línea con lo que los argentinos quieren. Me parece que la última definición sobre el tema de la remuneración fue muy desafortunada porque el 95% de los argentinos tiene ingresos inferiores”, apuntó.

“Decir que ganar cerca de 4 millones de pesos es ganar chirolas es estar desconectado de la realidad”, completó el mandatario, quien al ser consultado sobre si su compañera de fórmula está definitivamente afuera del gobierno nacional, respondió que esa definición tiene un condicionante: “Está en lo que sea su intención de proyecto político... Lo importante es que uno pueda seguir trabajando y que (lo que se propone) eso salga, porque eso es lo que requiere el país”.

“Lo que tiene que privar es que nuestro jefe, que son los argentinos, principalmente los argentinos de bien, demandan una tarea. Y desde el Poder Ejecutivo nosotros estamos empujando esa agenda con mucho fuerza y mucha resistencia del statu quo”, agregó antes de cerrar el tema con una nueva crítica a la vicepresidente, al considerar que la motosierra de Villarruel “no sería como la que la Argentina demanda”.