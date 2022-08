ARA San Juan: el fiscal apeló el sobreseimiento de Macri

"Una denuncia que acredite los mínimos márgenes de seriedad y verosimilitud no puede ser cerrada caprichosamente", sostuvo el fiscal, quien de esta manera busca que la desvinculación de Macri del expediente sea revisada por la Cámara Federal de Casación Penal.

Agüero Iturbe insistió en un concepto que ya había establecido en anteriores dictámenes: "Una denuncia como esta debe ser investigada, respetándose todas las garantías constitucionales que amparan tanto a las víctimas como a los presuntos imputados (...) las denuncias de esta gravedad institucional deben ser investigadas no importa que el denunciado se llame Juan, Pedro, Cristina o Mauricio".

El fiscal consideró que la Cámara Federal "corrió el eje de la discusión y la investigación", las presuntas tareas de inteligencia ilegal, so pretexto de garantizar la seguridad del ex presidente Macri. En el fallo cuestionado, añadió, "se omite considerar que ciudadanos comunes y corrientes (sin que ello importe consideración peyorativa alguna) que habían perdido a un ser querido en alguno de los luctuosos acontecimientos no constituían en modo alguno un conjunto operativo terrorista, un grupo de ciberdelincuentes, entre otras denominaciones que pretendan esgrimirse".

Macri - Ara San Juan.jpg Macri había sido procesado por el espionaje ilegal a familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan.

"Se trataban de personas que lo único que pedían era el esclarecimiento de los acontecimientos que rodearon los hechos concernientes a la pérdida de sus seres queridos", añadió el fiscal.

"Considerar lo contrario no es más que revictimizar a las víctimas en contra de la normativa nacional", insistió.

Para Agüero Iturbe, "en ningún momento las víctimas en estas investigaciones manifestaron, indicaron, insinuaron, ni siquiera de modo potencial acción alguna o exteriorización de pensamiento que ponga en peligro la seguridad del máximo mandatario de la república".

"A no ser que la intención de acercarle una carta a quien nos gobierna a todos los argentinos sea considerada un atentado magnicida, consideración -creo y espero- que ninguno estamos dispuesto a sostener", enfatizó.

El fiscal reclamó que "se anule el decisorio recaído" y se reabra la investigación sobre la conducta del ex jefe del Estado y el resto de los imputados.