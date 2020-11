El fiscal de Comodoro Rivadavia adhirió al pedido de indagatoria en el marco de la causa del hundimiento del submarino ARA San Juan para el ex presidente, el ex ministro de Justicia y el ex jefe de la Armada.

El fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Norberto Bellver, explicó este lunes que "adhirió al pedido" de declaración indagatoria para el ex presidente Mauricio Macri, el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el ex jefe de la Armada, Marcelo Srur, porque considera que todos ellos "tienen responsabilidad" en el hundimiento del submarino ARA San Juan.