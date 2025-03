Arde la interna libertaria: Milei se pega a Bullrich y aleja mas a Villlaruel/ Por Candelaria de la Sota

En el seno del Gobierno de Javier Milei todo cruje. Quedó bien claro el pasado miércoles cuando diputados libertarios tuvieron que provocar a sus pares del MID para que abandonaran sus bancas y así poder levantar una sesión que no los favorecía para nada. Pero los quiebres no son solo con los aliados o con la oposición dialoguista. En el seno de La Libertad avanza las internas están al rojo vivo. Y no dudan en exponerlo públicamente.