"Durante años la acusaron y difamaron. Hoy los jueces no dejan que se transmita su declaración. Se nota mucho. No es justicia, es persecución", posteó en sus redes sociales el ex ministro de Economía. Kicillof añadió luego el hashtag #QueremosVerACristina a su mensaje.

El pasado viernes, el tribunal federal a cargo del juicio rechazó el pedido de la defensa de Fernández de Kirchner, a cargo del abogado Carlos Beraldi, para que se transmita en vivo la declaración.

Cristina Kirchner: "La causa fue un plan ideado por el gobierno saliente"

Beraldi volvió a presentar hoy el pedido de transmisión en vivo de la declaración de la vicepresidenta electa y ex mandataria (2007-2015).

En el juicio se debaten supuestos delitos en la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz a la empresa Austral Construcciones, del detenido y procesado Lázaro Báez, y el presunto pago de sobreprecios e incumplimientos en los contratos.

En esta causa también son juzgados los detenidos ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y el ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros ex funcionarios.