Axel Kicillof y Sergio Massa llevaron la campaña a Florencio Varela

Según se consignó, participaron también de la visita el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren; el presidente de la Unión Industrial de Florencio Varela, Antonio Da Costa; y la representante de la compañía Favipret, Andrea Da Costa.

En ese marco, Kicillof destacó que “este Parque Industrial de Florencio Varela es una clara demostración de lo que ha pasado en nuestra Provincia y en la Argentina durante los últimos ocho años”. “Pasó de tener solo cinco empresas que se querían ir, a contar ahora con 36 firmas y 50 más que están proyectando instalarse: eso es lo que tenemos que elegir, si queremos los parques industriales vacíos o con trabajo, pymes y espacios de formación profesional”, agregó.

En ese sentido, el gobernador señaló que “durante la gestión anterior no hubo una falla de implementación de las políticas ni faltaron los recursos, al contrario, se endeudaron como nunca antes en la historia”. “El problema fue que se impulsó un modelo de país que no incluye a la industria y a la producción nacional: ese es un modelo que no le sirve a la provincia de Buenos Aires”, añadió.

Sergio Massa Axel Kicillof Florencio Varela (6).JPG El gobernador de Buenos Aires que va por un nuevo mandato, en modo selfie.

En tanto, Massa expresó que “estamos convencidos de que solo se puede salir adelante si apoyamos a las pymes para que sigan invirtiendo y generando empleo genuino en toda la Argentina”. “Nuestra decisión política es apostar a un proyecto de desarrollo industrial y de recuperación de empleo, y eso ya nos ha permitido alcanzar 33 meses consecutivos de crecimiento en el sector”, manifestó.

“Hay dos modelos de país en disputa: uno de producción, trabajo y educación de calidad, y otro de especulación financiera y endeudamiento con una Argentina desindustrializada”, indicó el ministro de Economía y precandidato presidencial.

Sergio Massa Axel Kicillof Florencio Varela (1).JPG Ignacio de Mendiguren, Axel Kicillof, Andrés Watson y Sergio Massa, en el Parque Industrial de Florencio Varela.

Por su parte, el intendente Watson remarcó: “Dejamos atrás los años de incertidumbre en los que no contábamos con un Estado presente que se preocupara por el bienestar de los vecinos y vecinas de Florencio Varela: a partir del trabajo articulado entre Nación, Provincia y Municipio logramos salir adelante y generar trabajo genuino para nuestros vecinos y vecinas”.

Por último, Kicillof subrayó que “más allá de las teorías, hay que recordar lo que vivimos hace muy poco tiempo y elegir qué modelo queremos: uno que ajuste o uno que amplíe los derechos”.

Estuvieron presentes, además, el secretario de Economía del Conocimiento, Juan Manuel Cheppi; la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Florencia Varela, Beatriz Domingorena; el presidente del Concejo Deliberante, Gustavo Rearte; el dirigente Carlos Kunkel; la jefa de Agencia Territorial de Lanús, Macarena Kunkel; los representantes de Distribuidora Gamma, Fabián Domínguez; y de Emprendimiento Madero, Mauro Caiafa; y el titular de ADIMRA, Elio del Re; entre otros.