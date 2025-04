Javier Milei: "No se va a intervenir hasta que toque el piso de la banda: hasta $1.000 no se compra"

Lo hizo en respuesta a un mensaje anterior del periodista Alejandro Jueguen: “El BCRA tiene permitido comprar adentro de la banda. Lo más probable es que no lo haga y demuestre que el mercado confía y tira al dólar al piso, más cerca de $1.000 (esto es lo que esperaba el Gobierno con el nuevo esquema)”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1912564544473604357&partner=&hide_thread=false NO SE VA A INTERVENIR HASTA QUE TOQUE EL PISO DE LA BANDA. ESTO ES, HASTA $ 1.000 NO SE COMPRA.

CIAO! https://t.co/4PSc9hRq5k — Javier Milei (@JMilei) April 16, 2025

Este miércoles se conoció que el Gobierno logró un nuevo superávit en marzo, lo cual también mejoró el ánimo del mundo de los negocios.

En el primer trimestre de 2025, se acumuló un superávit primario de aproximadamente 0,5% del PIB y un superávit financiero de 0,2% del PIB, informó el ministro de Economía, Luis Caputo.

En el plano internacional, las bolsas caían en Wall Street, Europa y Asia debido a la guerra comercial que hizo que Nvidia se viese afectada por las restricciones de EEUU a las ventas de chips a China, mientras que el oro alcanzaba un récord y las divisas refugio subían.

En tanto, los bonos en dólares cotizan con alzas generalizadas en la plaza local, a pesar de haber arrancado a la baja en Wall Street.

Entre los ticket de deuda se destacan las subas del Global 2046 (+2,1%), el Bonar 2041 y 2030 con ganancias de 1,4%.

Tras liberación del dólar, apareció la primera automotriz que aumentó los precios

La automotriz Volkswagen Argentina decidió aumentar en promedio 3,85% los precios de sus productos, tras la parcial liberación del mercado de cambio.

La empresa ya distribuyó entre sus concesionarios la nueva lista de precios que abarca a todos los modelos que comercializa en la Argentina.

La medida se toma a las pocas horas que se liberó el mercado cambiario, lo que derivó en un alza del precio del dólar para comercio del orden del 8%.

En lo que va de 2025, la marca de origen alemán acumula un incremento del 8,5%. De acuerdo a la lista remitida, el modelo que menos aumentó fue la Nueva Amarok Black Style V6 AT 4x4 que incrementó su valor en 3,59%, mientras que los que más aumentaron fueron las Taos Highline 250 TSI AT y Taos Highline Bi-Tono 250 TSI AT, que lo hicieron en 3,85%, aunque se mantuvieron las bonificaciones vigentes para cada uno de ellas (de $3.921.023 y $3.862.345, respectivamente).

Los otros dos modelos que conservaron las bonificaciones son Nivus 170 TSI MT ($236.073) y Nivus Comfortline 200 TSI AT ($236.073).