Por el momento Fernández no confirmó cuál será la estrategia que su equipo económico llevará adelante, aunque anticipó que no prevé proponer una quita de capital dado que la deuda es legítima porque fue contraída por un gobierno democrático. Los asesores del presidente electo no han confirmado por el momento cuánto piensan viajar a los Estados Unidos para iniciar conversaciones formales.

En ese escenario, los comités de acreedores se están formando con el objetivo de ganar más poder de negociación con el próximo gobierno, al margen de que la Argentina pueda proponer una negociación amigable. Los grupos incluyen un conjunto de inversores institucionales más grandes, incluidos Greylock Capital y T. Rowe Price Group Inc..

Otro de los comités está liderado por European InterAmerican Finance Corp. y se está organizando con un enfoque en los tenedores de bonos minoristas. En tanto, hay otros dos comités que están haciendo llamadas para reclutar miembros.

ADEMÁS:

Alberto Fernández y Cristina Kirchner celebraron la libertad de Lula

Fernández: "La CGT será parte del Gobierno a partir del 10 de diciembre"