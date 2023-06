Bullrich oficializó a Petri como compañero de fórmula

"Todos los argentinos que nos escuchan saben que esta fórmula es un equipo que se va a jugar por la gente. Esto no será un cambio más. No va a a ser tibio. Será un cambio contundente, consistente, con carácter y decisión. Argentina no da más", señaló Bullrich durante una conferencia de prensa realizada en el hotel NH, en el Centro porteño.

Cuando resta un día para la presentación de las listas de candidatos para las PASO, la titular del PRO -en licencia- afirmó que "este momento" del país necesita "liderazgos de convicción" y agradeció a Petri por haber "aceptado el desafío de cambiar la Argentina".

"Esta fórmula va prometerle al pueblo argentino poner todo de nosotros para ese cambio que los argentinos anhelan", aseguró.

Consultada sobre qué postura tomarán los dirigentes de JxC al conocerse los resultados de las PASO, Bullrich afirmó que desde su sector "se van a abrir los brazos " para "recibir" a quienes tienen "otras ideas" dentro de la coalición.

"Al día siguiente de ganar las PASO, vamos a abrir los brazos y ser generosos para recibir a aquellos que piensan distinto, pero en el marco de JxC. La regla es competir y luego estar todos juntos para transitar la parte más importante, que es la elección nacional", resaltó.

En ese sentido, agregó que va a "integrar" a "todo un equipo" y no sólo a algunos dirigentes en particular de la coalición opositora. "No sólo convocaremos a (el jefe de Gobierno porteño y precandidato por el otro sector de JxC) Horacio Rodríguez Larreta, sino a todo el equipo que está en esa lista", sostuvo.

Durante la conferencia Bullrich también confirmó al titular de la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense, Maximiliano Abad, y al jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, como sus primeros candidatos a senador y diputado nacionales por la provincia de Buenos Aires.

"Muestra una generación de radicales que está acompañando este proyecto de cambio", resaltó Bullrich sobre las designaciones de Abad y Petri.

Además, anunció que la segunda senadora bonaerense será la exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) María Eugenia Talerico.

5OEk7YZy.jpg

Por su parte, Petri agradeció por la postulación a la exministra de Seguridad, a quien ponderó por tener el "coraje y valentía" que el país necesita y por quien dijo sentir "admiración y respeto".

"Argentina necesita cambios profundos. Sé que Patricia los va a realizar. Es indispensable que los cambios se hagan con fiereza y coraje", subrayó.

El precandidato a vicepresidente consideró que se debe "sacarle el pie de encima a los que producen" y que se debe resolver "uno de los problemas más graves que tiene el país, la inflación".

"Argentina no resiste más parches ni remiendos", remarcó.

Petri afirmó que volvería a presentar -como vicepresidente- un frustrado proyecto de ley de su autoría denominado "ley Chocobar", con el que buscó en 2020 brindar "seguridad jurídica" a los miembros de fuerzas de seguridad ante un ilícito fuera de su hora de servicio.

"Por supuesto. En cualquier país de mundo ese policía hubiese sido ascendido y condecorado. Hay que darle un fuerte mensaje y respaldo institucional a las fuerzas de seguridad que se juegan la vida para defender la vida de los argentinos. Hay que proteger a los que nos protegen, como dice Patricia", destacó.

En ese sentido, el mendocino aseguró estar "convencido, de que si se quiere combatir el narcotráfico y a la delincuencia tiene que haber un fuerte respaldo institucional" para las fuerzas de seguridad, tal como lo hizo Bullrich, que "no revoleó ningún gendarme" cuando se desempeñó al frente de la cartera de Seguridad durante el gobierno de Cambiemos (hoy JxC).

FzVht4uXgAIoCtg.jpg Patricia Bullrich junto a varios dirigentes.

Otras presencias

Además de Ritondo y Abad, también estuvieron presentes el legislador y jefe de campaña de Bullrich, Juan Pablo Arenaza; el diputado nacional Hernán Lombardi y el exlegislador Nicolás Massot.

También estuvo el bailarín Maximiliano Guerra, que fue confirmado como cabeza de lista de diputados nacionales por la ciudad de Buenos Aires.