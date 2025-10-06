Javier Milei dio un show musical, presentó su libro y envió un mensaje al kirchnerismo

Milei subió al escenario rodeado por los integrantes de "La Banda Presidencial" y encabezó el recital. “Escuchaste, kirchnerista, pudiste ganar un round pero todavía no ganaste la batalla, y mucho menos la guerra”, advirtió en un momento del show. Eso sí, evitó hablar del escándalo que tiene como protagonista a Espert.

“Quiero darle las gracias al Triángulo de Hierro, a Karina Milei y Santiago Caputo. También a los partidos de La Libertad Avanza y de las alianzas presentes. A los jóvenes de todo el país, a la agrupación de La Púrpura y a las Fuerzas del Cielo”, agregó en su mensaje. Y luego, arengó al público con el cántico “Cristina tobillera”, en referencia a la prisión domiciliaria que la expresidenta cumple por la causa Vialidad.

Durante el show musical se emitió un spot de reversión de Star Wars donde se lo pudo ver a Milei en un enfrentamiento con la mayoría de los medios de comunicación, Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En otro momento de su presentación, Milei hizo una fuerte defensa de Israel en medio del conflicto en la Franja de Gaza, al advertir que ese país es el “bastión de Occidente”. También pidió por los rehenes en Gaza, entre los que hay “cuatro argentinos”, y le brindó apoyo al matrimonio que fue agredido junto a sus hijos por motivos antisemitas, en un hecho por el que, dijo, “tomaron actas de manera inmediata” los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Seguridad, Patricia Bullrich, entre otros funcionarios.

Milei y "La Banda Presidencial" interpretaron Panic Show (La Renga), Demoliendo Hoteles (Charly García), El Rock del Gato (Los Ratones Paranoicos), Blues del equipaje (La Missisipi), No me arrepiento de este amor (Ataque 77), Dame Fuego (Sandro), Hava Nagila (canción popular judía), Libre (Nino Bravo) y Tu vicio (Charly García).

arenamilei1

En la previa del recital se registraron algunos incidentes entre militantes libertarios, la mayoría de ellos vestidos de violeta, y manifestantes opositores, identificados con el Movimiento Territorial de Liberación (MTL). También se vivieron momentos de tensión sobre la avenida Corrientes entre opositores y efectivos policiales.

Al presentar su nuevo libro "La Construcción del Milagro", Milei les pidió a sus seguidores que “no aflojen” porque, dijo, “hay que terminar de pasar el río”, en la recta final para las legislativas del 26 de octubre. “Intentaron asesinar a (Jair) Bolsonaro, a (Donald) Trump, asesinaron a (Miguel) Uribe y se llevaron la vida de nuestro querido Charlie Kirk”, enumeró.

El Presidente recordó sus inicios en la política y su llegada a la Casa Rosada, planteó que “hubo que desarrollar músculo político, porque esto no se gana tirando piedras desde la tribuna, sino metiendo los pies en el barrio, y así es cómo se ganan las elecciones”.

arenamilei2 Milei se presentó en el Movistar Arena.

“No aflojen, estamos a mitad de camino, terminemos de pasar el río”, pidió Milei al dialogar en el escenario con el vocero Manuel Adorni, y planteó además que “la baja de impuestos” que impulsa su gobierno “va a generar recursos en el sector privado, que se va a poder expandir”, lo que, dijo, “va a permitir una reforma laboral donde no se pierdan puestos de trabajo y haya salarios más altos”.

Y añadió: “En esa dinámica, a lo largo de este período, y si tuviéramos la suerte de que nos acompañaran hasta 2031, le estaríamos devolviendo a los argentinos 500.000 millones de dólares, que no van a pagar más en impuestos, más que la deuda que tenemos hoy”.