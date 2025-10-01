Patricia Bullrich destacó el rol de las fuerzas federales en la captura de los acusados del triple crimen de Florencio Varela

Además, la funcionaria y candidata a senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA) aseguró que los crímenes de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez fueron cometidos de manera "brutal".

"Fueron asesinadas de manera brutal", señaló Bullrich durante la reunión con los medios celebrada en la localidad bonaerense de San Isidro.

La extradición de "Pequeño J" y Ozorio

la ministra de Seguridad también se refirió a la extradición de los detenidos desde el exterior. "Desde nuestra perspectiva es difícil que vengan juntos -explicó-, porque Ozorio es argentino y va a ser expulsado de Perú. Ese es un proceso rápido, que se puede resolver en pocos días, ya que no requiere extradición. En cambio, en el caso de ‘Pequeño J’, al ser peruano y estar detenido en su país, se va a iniciar un proceso de extradición que va a ser más largo".

Y añadió: "Lo más probable es que Ozorio llegue primero, expulsado. No sabemos aún si lo trae la policía de Perú y se lo entrega a la Justicia acá en Argentina, pero lo otro depende de los tiempos judiciales en Perú. Ellos se han comprometido a hacerlo lo más rápido posible. Mañana voy a reunirme con el embajador peruano para remarcar la importancia de traerlo de manera inmediata y también voy a hablar con el ministro de Seguridad de Perú".