Repercusiones y memes del show de Milei

Aunque el evento se anunció como la presentación de un libro y un show musical, terminó configurándose como un acto político de tono electoral.

Milei subió al escenario junto a su banda, que él mismo presentó como la “Banda Presidencial”, e interpretó diferentes temas del rock nacional.

El setlist de la noche estuvo compuesto por "Demoliendo Hoteles (Charly García)", "El Rock del Gato (Los Ratones Paranoicos)", Blues del equipaje (La Missisipi), No me arrepiento de este amor (Ataque 77) ft. Lilia Lemoine, Dame Fuego (Sandro), Hava Nagila (canción popular judía), Libre (Nino Bravo), Tu vicio (Charly García) - Letra cambiada a “Soy capitalista”.

Las reacciones en las redes sociales no tardaron en llegar entre memes y sorpresa por semejante muestra de desconexión con la realidad cuando, más allá de los números que utiliza para festejar el supuesto rumbo de la Argentina, en nuestro país cierran empresas, cae de manera estrepitosa el poder adquisitivo, los trabajadores y jubilados no llegan a fin de mes y el entorno libertario se ve envuelto en casos de corrupción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarceOzz/status/1975351306400546825?t=6fBXA5DPorGlQ4cTEjjFdQ&s=19&partner=&hide_thread=false Nos gobierna el marido de Adriana Aguirre. pic.twitter.com/qWAp6ilLVC — MarceOzz (@MarceOzz) October 7, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marianherrrera/status/1975349972683137517?t=tt8zjV9fgz6rW8K6643Ohg&s=19&partner=&hide_thread=false Charly después de ver a Milei cantando un tema suyo pic.twitter.com/oMGkrwI4sN — Marian Herrera (@marianherrrera) October 6, 2025

Las críticas de todo el arco político

Una de las voces más críticas fue la del gobernador Axel Kicillof: “Es asombroso. Están completamente fuera de la realidad”, dijo en diálogo con Gustavo Sylvestre en C5N“Estuve recorriendo la provincia: hay trabajadores despedidos sin indemnización. ¿Cómo le explicás a esa gente que este es el Presidente?”, cuestionó. “Cuando era candidato podía hacer esas cosas, pero ahora es gravísimo, porque debería estar dando respuestas”.

El mandatario bonaerense advirtió sobre la magnitud de la crisis social, productiva y laboral que atraviesa el país. “Un gobierno serio usaría los recursos disponibles para intentar resolver al menos un problema. Hay que resaltar el grado de locura que implica todo esto”, señaló.

Kicillof también se refirió a la renuncia de Espert como candidato en la provincia y vinculó la decisión al revés electoral sufrido por Milei en las elecciones del 7 de septiembre: “Dijo que iba a pintar la provincia de violeta y perdió por 14 puntos. No aprendió nada. No escuchó nada. Es grave: en vez de corregir, profundiza. Y ahora se fue corriendo a Estados Unidos”.

El diputado nacional por Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, apuntó este lunes por la tarde contra el presidente Javier Milei a raíz de una transmisión en vivo que realizó por Instagram en la previa de la presentación de su libro “Cómo construir un milagro”. “En un cumpleañitos, déjense de romper las pelotas”, reclamó en X.

En la misma sintonía que López Murphy, Florencio Randazzo (Encuentro Federal) embistió contra Milei en X: “Ah pero es un tarado el tipo. Son las 12 del mediodía hermano. Se prende fuego el país, la economía. El Toto [en referencia a Luis Caputo] no sabemos dónde está. ¿Qué hace ahí cantando con las otras dos cachivaches“.

Quien también se manifestó en desacuerdo con lo expuesto durante el live del Presidente en Instagram fue Claudio “El Turco” García. El candidato a diputado nacional en la ciudad de Buenos Aires por el Partido Integrar apeló a la ironía y escribió: “Repito: y después yo no puedo ser diputado? Mamita querida”.

el-retuit-de-alberto-fernandez-con-criticas-a-la-VG6XCPJO5ND2XLRRUZLANKHO6E

Incluso el expresidente Alberto Fernández opinó de manera indirecta al replicar un tuit de la cuenta TUGO News: “El Presidente te pide que no aflojes mientras el está totalmente en Narnia pelotudeando en un ensayo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GugaLusto/status/1975305372190843152?t=GuDWP-NjXfHu9BDRr3JMMQ&s=19&partner=&hide_thread=false Un día de trabajo perdido y el único milagro argentino lo hacen millones de familias que hacen magia para llegar a fin de mes. pic.twitter.com/z3p1LcVC1K — Martín Lousteau (@GugaLusto) October 6, 2025

El senador radical Martín Lousteau, se lamentó en la misma plataforma: "Un día de trabajo perdido y el único milagro argentino lo hacen millones de familias que hacen magia para llegar a fin de mes".