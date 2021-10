Bullrich salió a cuestionar a Kicillof y su programa de viajes de egresados gratis

"El plan de Kicillof me genera una enorme indignación. No tiene lógica que se vayan gratis. La cultura del regalo no va. En todo caso tendrían que hacer una línea de crédito. No va más en la Argentina que todo es gratis, que todo es un regalo. Es inconducente a entender lo que hay que hacer para sacar a la Argentina de donde está", sostuvo la referente opositora.

En declaraciones radiales, la ex ministra de Seguridad recordó que "de cada diez chicos, siete son pobres" y señaló que "seguramente su papá o su mamá perdieron el negocio (por la pandemia y las restricciones), no tienen más trabajo, el chico en el último año y medio habrá ido a clases un mes".

"Es electoralista, absolutamente indigno para el conjunto de los ciudadanos del país que un gobernador haga esto antes de una elección", se quejó la ex diputada nacional, que consideró que el plan para reactivar el turismo provincial y los viajes de egresados gratis son "un ejemplo clarísimo del uso electoral del dinero".

Para Patricia Bullrich, la medida del gobierno bonaerense "va a generar una enorme rebelión" en la población, ya que afirmó que "ésto es lo que se rompió el 12 de septiembre, la idea de la dádiva, el dinero fácil". "Con esto lo que hacen es correr a un precipicio", graficó.

"Juntos por el Cambio va a sacar más votos y el Frente de Todos se va a derrumbar con estas políticas. Tratan a la gente como si fuera tonta", añadió.