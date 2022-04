Cafiero: "Repartir sanciones o bloqueos no es productivo"

Cafiero analizó el posicionamiento del país frente a la invasión rusa a Ucrania, la próxima Cumbre de las Américas, la situación en América Latina y también el balotaje que se realizará mañana en Francia entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen. Lo hizo en diálogo con la agencia de noticias estatal Télam.

El canciller se encuentra en Roma donde el viernes mantuvo reuniones con autoridades de las oficinas de Naciones Unidas y empresarios, como también con su homólogo Luigi Di Maio, en el marco de la gira que realizó esta semana por Venecia y Roma y seguirá la semana próxima en India.

La posición argentina frente a las sanciones a Rusia

El ministro de Relaciones Exteriores se refirió a la postura de Argentina ante la aplicación de sanciones a nivel internacional, luego de que, tras el inicio del conflicto en Ucrania iniciado en febrero pasado, muchos países occidentales castigaran a Rusia. Frente a esa cuestión planteó que Argentina propone una vuelta al diálogo.

Esta semana, la Argentina -al igual que Brasil y México- se abstuvo de votar en la Organización de los Estados Americanos (OEA) una resolución que suspendió a Rusia como observador permanente del organismo hemisférico, una medida con efecto inmediato hasta que la Federación Rusa cese sus hostilidades y retire las tropas de Ucrania.

"Argentina no tiene un marco normativo hoy para generar sanciones unilaterales. De hecho tiene una ley que lo impide, explicó Cafiero.

Repartir sanciones y bloqueos no servirá para imponer la paz

"Por otra parte, lo que Argentina busca y propone es una vuelta al diálogo, pacificar la situación, y honestamente no creemos que repartir sanciones o bloqueos vaya a ser productivo para que se impongan la paz, el diálogo y la negociación diplomática. Ese es el desafío que tenemos hoy, con el llamado a la paz, desarrolló el canciller.

Embed En Roma con el canciller italiano @luigidimaio repasamos la agenda bilateral y la potencialidad de nuestro vínculo comercial.



Acordamos consolidar a la Argentina como proveedor estable de alimentos y energía de Italia. pic.twitter.com/VbKplsHO93 — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) April 22, 2022

IX Cumbre de las Américas

Frente a las próximas cumbres internacionales, Cafiero se refirió a la agenda que llevará el país a la IX cumbre de las Américas a realizarse en la ciudad de Los Ángeles, California, a principios de junio.

"Argentina siempre va a tener planteos desde lo latinoamericano y desde esos valores. Hoy nosotros estamos teniendo dificultades que merecen ser atendidas, adelantó el canciller, en referencia además a la presidencia pro-témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que ejerce el país.

"Efectivamente, la guerra en Europa de algún modo se lleva toda la atención de la opinión pública pero no es menos cierto que lo que está sucediendo en Haití con la crisis humanitaria que hay y no se disuelve porque no estén los flashes mediáticos", observó Cafiero.

Para el canciller, "hay mucho para trabajar, en particular en temas como la seguridad alimentaria, una demanda que requiere asegurar el acceso a alimentos en la región, que también es fundamental para garantizar la estabilidad política en la región, remarcó.

"Ahí también debe haber una mirada de parte de todos a la que Estados Unidos no puede ser ajeno. Señalar países y repartir sanciones y bloqueos no es función de Argentina, nunca lo ha sido, y nos parece que ese tipo de acciones en la región lo que han generado es mayor desigualdad y mayor retroceso desde el punto de vista social", sostuvo Cafiero.

"Necesitamos que exista una agenda positiva para la región. En eso necesitamos que Estados Unidos tenga un rol protagónico. Tenemos que tener presente, también, lo que está pasando en Perú por ejemplo, con un compromiso mayor de parte de todos para defender la democracia y la estabilidad", ejemplificó.

La reunión de jefes de Estado y de Gobierno de los países de América, la próxima Cumbre de las Américas tiene que ser un espacio para discutir la agenda de América Latina y el Caribe, de América toda, y no seguir discutiendo solamente temas extrazona, aseguró Santiago Cafiero.

Y en la misma línea, advirtió: No discutir los temas cotidianos nuestros no los resuelve, solo los invisibiliza.

Finalmente, Cafiero habló del crucial balotaje que enfrenta mañana Francia entre la candidata de extrema derecha Marine Le Pen y el actual presidente Emmanuel Macron.

Elecciones en Francia

En ese sentido, el canciller señaló que para la Argentina no es lo mismo quien gane en el balotaje que definirá mañana al presidente de Francia hasta el 2027.

"No es lo mismo, para nada. Tenemos una visión mucho más próxima a la visión que tiene el presidente Macron, como lo ha manifestado el presidente Alberto Fernández", subrayó.

"Para la Argentina, no es lo mismo una visión con respecto a la búsqueda de mayor equidad, mayor igualdad. Tenemos una agenda muchísimo más próxima con Macron," explicó el ministro de Relaciones Exteriores.

Para el canciller, en el vínculo con Macron, naturalmente que hay diferencias; pero en puntos centrales sobre la búsqueda de un mundo más equitativo, con una mirada más social, tenemos una agenda más compartida.

Con información de Télam - Reportaje de Hernán Reyes Alcaide