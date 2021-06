Carolina Losada sufrió su primer cruce como política

Tras unos minutos en conversación con Ortelli, Ayerdi tomó nota de algunas de las definiciones de quien hasta la semana pasada fue compañera de trabajo en el mismo canal y lejos estuvo de ser condescendiente.

"Está bueno el discurso de no agrietarse (sic) o salirse de la grieta, pero te escucho frases como 'Vamos a un lugar similar a Venezuela', 'Se están yendo del país los jóvenes', 'Se robaron un PBI', cosa que es falso. ¿No te parece que no ayuda esto, que son todas generalidades que no son ciertas y que quizás es otro el discurso?", le espetó la editora de Política de Diario Perfil.

Quizá sorprendida por el golpe asestado, Losada comenzó su respuesta con algún titubeo y acabó reconociendo que quizá no es correcto lo del robo del PBI porque "todavía no está comprobado".

Luego justificó lo de la ida de jóvenes del país, lo definió como una "realidad innegable que si no la vemos, estamos mirando para otro lado".

"En mi caso personal tengo siete amigos que se fueron del país y me encuentro todo el tiempo con gente que se quiere ir", argumentó Losada.

"Yo te podría decir que todos mis amigos se quieren quedar en el país, lo que nos pasa cercano no es una discusión que se pueda dar, son generalidades... Quizás la política es más allá de la experiencia propia", le refutó Ayerdi.

En otro tramo, Losada le preguntó a la panelista: "¿A vos no te parece que estamos yendo hacia Venezuela?", y al recibir un seco "No" como respuesta, le dijo: "Qué suerte, a mí me gustaría tener tu optimismo".

Lo que siguió fue un cruce aún más tenso en el que Ayerdi sólo se dedicó a mirarla fijo y no prestarse al ida y vuelta que proponía la invitada en su nuevo rol de político en campaña.